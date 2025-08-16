'Roubar as eleições': Opositores de Trump fazem 200 protestos contra novo mapa eleitoral no Texas

Washington, 16 ago (EFE).- Opositores ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planejam realizar neste sábado, 16, cerca de 200 protestos em 34 estados do país contra o plano impulsionado pelo republicano para redistribuir o mapa eleitoral do Texas em benefício de seu partido para as eleições legislativas de 2026.

As manifestações pacíficas terão como núcleo o Texas, centro do que se tornou um confronto aberto entre democratas e republicanos, estendido a estados como Nova York e Califórnia, que ameaçaram fazer o mesmo para assegurar mais cadeiras para o Partido Democrata.

"Trump tenta roubar as eleições de 2026 manipulando o sistema e alterando os mapas eleitorais. Ele começou no Texas, mas não vai parar aí. Estamos contra-atacando", explicam os organizadores dos protestos, que incluem o apoio do Comitê Nacional Democrata (DNC, em inglês), da coalizão Texas for All e da rede Planned Parenthood.

Várias marchas e "ações de resistência" estão previstas em cidades como Nova York, Miami, San Francisco, Memphis, Portland, Pittsburgh, Chicago, Washington D.C. (onde Trump tomou o controle federal da polícia para combater o crime) e importantes enclaves texanos como Dallas, San Antonio, Houston e Austin.

A cidade de Austin, onde se encontra o Capitólio do Texas, espera reunir mais de 1.000 manifestantes, segundo estimam os organizadores.

"De costa a costa, as pessoas se reunirão nas legislaturas estaduais, nas prefeituras e nos espaços comunitários para deixar claro: vemos o que Trump está fazendo e não vamos tolerar", afirmou o DNC em comunicado.

Entenda o que está em jogo

A pedido do presidente Trump, no último mês de julho, legisladores republicanos do Texas apresentaram uma iniciativa para redistribuir os distritos eleitorais do estado que asseguraria pelo menos cinco cadeiras adicionais, o que facilitaria a esse partido manter a maioria na Câmara Baixa do Congresso nas votações de 2026.

Em resposta ao projeto, mais de 50 democratas da Câmara de Representantes do Texas deixaram o estado para impedir o quórum e bloquear a votação da redistribuição.

Ameaça de prisão

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, ameaçou com prisões e a remoção de seus cargos os legisladores que não retornarem para participar das sessões.

Diante do bloqueio democrata, Abbott convocou na sexta-feira uma segunda sessão especial para impulsionar a reestruturação dos mapas eleitorais do estado.

Desta vez, os representantes que deixaram o território poderiam aceitar retornar ao Capitólio do Texas e terminar o 'impasse' sob condições, segundo reportagens da emissora de televisão “CNN”.

Entre essas condições estariam o encerramento oficial da primeira sessão especial que se manteve em um impasse e a apresentação de seu novo mapa eleitoral pela Califórnia para compensar os ganhos dos republicanos no Texas. EFE