River, Boca Juniors e aposentados: entenda a origem dos protestos contra Milei na Argentina

Uma manifestação de aposentados, realizada na quarta-feira, 12, em Buenos Aires, teve desdobramentos violentos e resultou em ao menos 20 feridos, um deles em estado grave, e mais de 120 detidos. A marcha, inicialmente organizada por aposentados em protesto contra a queda do poder aquisitivo de suas pensões, contou com o apoio de torcedores de futebol e movimentos sociais, e acabou gerando intensos confrontos com a polícia.

Os manifestantes, entre os quais estavam torcedores de diversos clubes como River Plate, Boca Juniors e Racing, se concentraram nas imediações do Congresso e na Praça de Maio, onde entoaram palavras de ordem contra o governo de Javier Milei e a ministra da Segurança, Patricia Bullrich. Um dos feridos, o fotojornalista Pablo Grillo, foi atingido por um projétil enquanto cobria os eventos, o que gerou uma grande repercussão. Seu pai responsabilizou publicamente as autoridades, alegando que havia uma ordem para "matar" os manifestantes.

Além disso, durante os confrontos, um carro de patrulha e uma moto policial foram incendiados. A polícia, por sua vez, utilizou caminhões de água, gás de pimenta e balas de borracha para tentar controlar a situação. O governo de Buenos Aires confirmou que mais de 120 pessoas foram detidas durante os distúrbios, que ocorreram no início da tarde e se estenderam até a noite, quando novas manifestações e panelaços foram registrados em diferentes pontos da cidade.

Os protestos dos aposentados, que acontecem semanalmente há anos, ganharam força nos últimos meses, especialmente após o impacto das políticas econômicas de Milei, que resultaram em aumentos significativos nos preços de medicamentos e serviços essenciais. De acordo com o governo, aproximadamente 60% dos aposentados recebem o benefício mínimo, equivalente a cerca de 340 dólares (R$ 1.980), o que gerou um ambiente de insatisfação entre esse público.

Em entrevista à imprensa, o chefe de gabinete, Guillermo Francos, acusou grupos políticos de oposição de estarem por trás da violência, mencionando especificamente o kirchnerismo e a esquerda como responsáveis por financiar e organizar os atos. Segundo Francos, o objetivo dessas ações seria desestabilizar o governo e gerar caos no país. A ministra Bullrich, por sua vez, afirmou que os manifestantes estavam "preparados para matar" e que muitos deles tinham antecedentes criminais.

No cenário político, o protesto em Buenos Aires fez crescer as tensões entre governo e oposição. A manifestação se expandiu rapidamente para outros setores da sociedade, com uma crescente onda de apoio de torcedores de futebol e organizações sociais. “Isso que começou com um grupo de torcedores do Chacarita possibilitou colocar na agenda um tema que não estava sendo debatido, que é a situação dos aposentados”, comentou o cientista político Iván Schuliaquer.

O impacto social dos cortes nas pensões também foi destacado por manifestantes, como Cristina Delgado, uma aposentada de 85 anos, que comparou a atual situação à repressão sofrida durante regimes militares. "Eu passei por quatro ditaduras, mas isso aqui é pior, porque é na democracia", declarou.

Ainda na noite de quarta-feira, a Plaza de Mayo foi novamente palco de protestos, com a exigência de libertação dos manifestantes detidos e uma condenação à repressão policial. A repressão aos protestos e as acusações políticas geraram uma reação rápida da população, ampliando o debate sobre as políticas econômicas de Milei e a situação dos aposentados no país.

*Com AFP.