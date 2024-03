Reunião política na China coloca energia nuclear em debate

Recentemente, o membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Lu Tiezhong, propôs a promoção da inclusão abrangente da energia nuclear no sistema de políticas verdes e de baixo carbono.

Lu Tiezhong afirmou que a energia nuclear é limpa, de baixo carbono, segura e eficiente, não apenas para a geração de eletricidade, mas também para a utilização abrangente da energia nuclear. Ela é uma fonte de energia fundamental para garantir a segurança energética do país e a transição para uma economia de baixo carbono, e também desempenha um papel importante na promoção da construção de uma civilização ecológica.

Em fevereiro de 2024, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Departamento Nacional de Estatísticas e a Administração Nacional de Energia emitiram um aviso sobre o fortalecimento da conexão entre o certificado de energia elétrica verde e as políticas de economia de energia e redução de carbono, promovendo vigorosamente o consumo de energia não fóssil.

Lu Tiezhong afirmou que o país já começou a explorar as propriedades e o valor de baixo carbono da energia nuclear. No entanto, no atual comércio de energia verde, comércio de certificados verdes e comércio de direitos de emissão de carbono, o valor de baixo carbono da energia nuclear ainda não foi reconhecido e esclarecido.

Ele acredita que, no processo de construção abrangente de um país socialista moderno, promover a inclusão abrangente da energia nuclear no sistema de políticas verdes e de baixo carbono pode refletir o compromisso da China com a governança global do clima.

Portanto, Lu Tiezhong propôs que, no processo de formulação e aprimoramento do sistema de políticas relacionadas ao “duplo carbono”, a propriedade de baixo carbono da energia nuclear seja mais claramente definida, e a energia nuclear seja incluída abrangentemente no sistema de políticas verdes e de baixo carbono.

Ele também propôs a emissão antecipada de certificados de consumo de energia verde para os usuários de eletricidade nuclear e a emissão de certificados de energia verde para as empresas de geração de energia nuclear, fornecendo uma autorização oficial para a propriedade de baixo carbono da energia nuclear. Além disso, foi proposto também que haja uma promoção do reconhecimento internacional da energia nuclear como fonte de consumo de energia de baixo carbono, ajudar as empresas exportadoras a estabelecer uma imagem verde e fornecer suporte para lidar com tarifas de carbono.

Fonte: chinanews.com