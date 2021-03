Restrições contra covid estão quase no fim, diz Netanyahu após Israel reabrir restaurantes

As paralisações para conter a Covid-19 estão quase chegando ao fim em Israel, disse neste domingo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está em campanha, depois da reabertura dos restaurantes como parte de um plano de saída das restrições que está sendo alimentado pela rápida vacinação.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

No entanto, autoridades sanitárias alertaram que o aumento de contágios pode levar a um novo lockdown - possivelmente uma frustração às esperanças de Netanyahu de atrelar suas políticas da pandemia a uma vitória nas eleições de 23 de março.

“Os restaurantes estão voltando à vida”, disse Netanyahu após ele e o prefeito de Jerusalém, Moshe Lion, brindarem com canecas e comerem doces no lado de fora de um café.

“Ainda temos que nos cuidar, temos que usar máscaras, manter o distanciamento social, mas estamos saindo, e não falta muito”, disse ele à Reuters.

Com 53% dos israelenses tendo recebido pelo menos uma dose da vacina da Pfizer Inc, segundo dados do Ministério da Saúde, o governo está pouco a pouco reabrindo comércio, escolas e o principal aeroporto do país, com limites de capacidade.

Alguns estabelecimentos de lazer têm limitado o acesso a clientes que podem provar que foram imunizados com o chamado “Passe Verde”, emitido pelo Ministério da Saúde e que as autoridades esperam que possa convencer os israelenses ainda resultantes em se vacinar.

Israel emergiu de seu terceiro lockdown mês passado. O governo de Netanyahu prometeu que não haverá um quarto.