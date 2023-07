Residentes urbanos na China têm maior disposição para aumentar o consumo, segundo pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Banco Popular da China, o banco central do país, revelou que os residentes urbanos da China estão mais dispostos a aumentar o consumo no segundo trimestre de 2023 em comparação com o trimestre anterior. As informações foram publicadas pela agência de notícias chinesa, Xinhua News.

Segundo a pesquisa, dos 20 mil depositantes de bancos urbanos entrevistados em 50 cidades da China, 24,5% expressaram sua vontade de aumentar o consumo no segundo trimestre, 1,2 ponto percentual a mais que no trimestre anterior.

Áreas de maior gasto

Educação, assistência médica e turismo são os três principais itens que os residentes urbanos pretendem gastar mais dinheiro no terceiro trimestre de 2023, segundo o levantamento.

Os residentes que depositam mais poupança representam quase 58% do total, 0,1 ponto percentual a mais do que no trimestre anterior.

A proporção de entrevistados que estão mais dispostos a investir ficou em 17,5%, uma queda de 1,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Produtos financeiros de bancos, corretoras e seguradoras encabeçaram a lista de opções de investimento preferidas pelos entrevistados, seguidos por fundos fiduciários e ações, de acordo com a pesquisa.

Fonte: Xinhua News