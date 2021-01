Relações com EUA estão em “nova encruzilhada”, diz diplomata sênior da China

O relacionamento da China com os Estados Unidos atingiu uma “nova encruzilhada” e pode voltar ao caminho certo após um período de “dificuldade sem precedentes”, disse o diplomata Wang Yi em comentários oficiais publicados neste sábado, 2.

As relações entre as duas maiores economias do mundo estão cada vez mais tensas em meio a uma série de disputas sobre comércio, direitos humanos e as origens da Covid-19. Em sua última ação, os Estados Unidos colocaram na lista de proibição comercial dezenas de empresas chinesas que afirmam ter ligações com os militares.

Wang disse em uma entrevista conjunta com a agência de notícias Xinhua e outros meios de comunicação estatais que as recentes políticas dos EUA em relação à China prejudicaram os interesses de ambos os países e trouxeram enormes perigos para o mundo.

Mas agora havia uma oportunidade para os dois lados “abrirem uma nova janela de esperança” e iniciar uma nova rodada de diálogo, disse.

A eleição de Joe Biden como presidente dos EUA tem sido amplamente esperada para melhorar as relações entre Washington e Pequim, após quatro anos de tensões crescentes sob a administração de Donald Trump.

No mês passado, Wang disse esperar que a eleição de Biden permitiria que a política da China nos EUA “retornasse à objetividade e à racionalidade”.

No entanto, o presidente eleito Biden, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, continuou a criticar a China por seus “abusos” no comércio e em outras questões.

Wang não mencionou Trump ou Biden pelo nome, mas pediu aos Estados Unidos que “respeitem o sistema social e o caminho de desenvolvimento” escolhido pela China, acrescentando que se Washington “aprender lições”, os conflitos entre os dois lados poderão ser resolvidos.

“Sabemos que algumas pessoas nos Estados Unidos estão apreensivas com o rápido desenvolvimento da China, mas a liderança mais sustentável é avançar constantemente, em vez de bloquear o desenvolvimento de outros países”, disse ele.

Políticos nos Estados Unidos acusaram a China de encobrir o surto de COVID-19 durante seus estágios iniciais, atrasando sua resposta e permitindo que a doença se espalhe muito mais e mais rapidamente.

Mas Wang disse que a China fez o possível para combater a disseminação do vírus, “dando o alarme” para o resto do mundo.

“Corremos contra o tempo e fomos os primeiros a relatar a epidemia ao mundo”, disse ele. “Mais e mais estudos mostram que a epidemia muito provavelmente surgiu em muitos lugares do mundo.”