Relação com chineses é independente do governo, diz diretor do Conselho Empresarial Brasil-China

O Congresso do Partido Comunista Chinês (PCCh) ao longo desta semana marca um dos momentos mais importantes para o país nos últimos anos, com a escolha das diretrizes que guiarão a segunda maior economia do mundo e, na frente política, os novos mandatários do governo — incluindo a provável recondução de Xi Jinping a um terceiro mandato, fato inédito na história recente, uma vez que era comum uma transição de poder a cada dez anos. Embora os imbróglios da política chinesa não apareçam tanto no noticiário brasileiro, Tulio Cariello, diretor de conteúdo e pesquisa do Conselho Empresarial Brasil China (CEBC), defende que o Congresso, "depois das eleições americanas, é o principal evento internacional no qual o Brasil deveria prestar atenção".

Além de maior parceira comercial do Brasil, com mais de US$ 135 bilhões transacionados em 2021 (alta de quase 30%), a China foi também fonte de quase US$ 6 bilhões em investimentos no país no ano, com projetos no setor de petróleo, eletricidade e tecnologia da informação, como mostrou relatório recente do CEBC. À EXAME, Cariello falou sobre as oportunidades na relação sino-brasileira, que ele acredita que não mudará tanto independentemente do governo eleito por aqui em outubro ou do que o alto escalão comunista decidir em Pequim nos próximos dias. "A relação de Estado entre Brasil e China é bastante estável. Entra governo, sai governo, a relação bilateral é muito institucionalizada", diz.

Veja abaixo os principais trechos da entrevista.

Por que os eventos do Congresso devem importar aos observadores no Brasil?

O Congresso acontece a cada cinco anos e é onde se decide quem vai entrar na alta cúpula do governo chinês. Depois das eleições americanas, eu diria que é o principal evento internacional no qual o Brasil deveria prestar atenção. Neste ano, particularmente, está muito difícil ter previsões, porque não tivemos grande vazamento de informações. Uma das únicas certezas é que Xi Jinping deve entrar no terceiro mandato, o que será inédito.

É possível que vejamos também mudança no comitê central, como uma troca de primeiro-ministro — isso é relevante porque quem toca realmente a parte econômica é sobretudo o premiê. É um Congresso que dura dias, também se faz um balanço do que foram os últimos anos e metas e prioridades para a atuação do governo. Estamos em um cenário internacional muito conturbado, e a China tem um papel muito relevante principalmente na parte comercial e de investimentos. Algo no qual temos de estar muito atentos é a agenda ambiental: depois de um crescimento "a qualquer custo" nos anos 1980, a China hoje tem de fato um papel muito maior de liderança nessa transição energética, investe em energia, veículos elétricos, e inclusive aqui no Brasil.

No que o fato de termos ou não uma troca de governo aqui no Brasil com as eleições deste ano impacta nessa relação com os chineses? Ou não impacta?

O impacto é muito pequeno, para ser sincero. A relação de Estado entre Brasil e China é bastante estável. Entra governo, sai governo, a relação bilateral é muito institucionalizada. Talvez o fato de a China ter um Estado muito forte e poucas mudanças facilite isso. Temos uma série de planos conjuntos e temos uma Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban) que reúne os dois países. Acredito que essa comissão tem até mesmo um peso maior hoje do que já teve — quem presidia do lado chinês era o vice-premiê, mas hoje é o vice-presidente.

Declarações polêmicas em relação à China do governo brasileiro não têm potencial para piorar a relação com o tempo?

Eles [chineses] entendem que, primeiro, a relação que o Brasil tem com a China é essencialmente econômica. Não temos relação política tão próxima em muitos fóruns internacionais, por exemplo, mesmo estando juntos em fóruns como os BRICs. A relação com a China é essencialmente comércio, e nesse ponto vai muito bem, batendo recordes na pandemia.

Já o cenário atual é mais complicado: fiz uma análise do comércio até setembro e a China foi o único entre os principais destinos de exportações do Brasil com queda. Foi uma queda pequena, cerca de 2%; mas é uma questão muito mais conjuntural, não é nenhum problema que tenha havido com o governo. A China ainda é um país muito fechado com a pandemia, lockdowns, o que acaba atrasando o envio de mercadoria e gerando desafios comerciais. Investimento também está indo bem, tivemos o segundo maior número de projetos da China de toda a série histórica. No final das contas a relação econômica — que é o que pauta de fato a relação bilateral — é independente do governo. É óbvio que se o governo não atrapalhar já é muito. No próprio governo Bolsonaro a retórica vista no início do governo foi depois abafada, principalmente do mandato para frente, teve troca de chanceler. E na parte do agro, que é um dos principais interessados e com participação forte no governo, a China é o principal destino das exportações. Neste governo se criou, por exemplo, um núcleo dentro do Ministério da Agricultura só para China. Ou seja, a relação já anda de forma independente.

E na outra ponta: os resultados do Congresso do Partido Comunista, como a recondução de Xi Jinping ou eventuais novas metas na economia, podem mudar algo nessa relação com o Brasil e com a América Latina? Pode alterar prioridades de investimento, por exemplo?

Acho que não vai ter nenhuma mudança estrutural de longo prazo que vá trazer uma mudança chinesa na região. A América Latina não é prioridade da China — a prioridade é sobretudo aquele entorno ali da Ásia. Eles têm a Rússia, que é vizinha, com problemas, e o principal desafio da China, que são os EUA, assim como a Europa dividida com relação às interações com os chineses. A América Latina, até pela distância geográfica e essa relação econômica já estabelecida, acaba não gerando muito problema.

A relação é crescente, claro, vemos nos últimos anos grande proximidade da China com os países da região. E é recíproca, os países têm procurado a China, reposicionado o status com Taiwan, por exemplo. A Argentina entrou na Rota da Seda — não é qualquer país da região, é uma economia importante —, e o Uruguai está querendo costurar acordo com a China apesar do Mercosul. Na América do Sul especialmente, só Brasil e Colômbia não estão na Rota da Seda. E sobretudo a proximidade comercial é crescente e natural, por ser um tipo de comércio em que a China precisa importar commodities em larga escala e todos os países aqui da região exportam, Brasil e Venezuela em petróleo, Brasil e Argentina em agro, Brasil, Chile e Peru em minério. Então, a relação está em rota de ascensão. E não acho que vá haver mudança por conta desse Congresso, tende a ser mais uma continuidade do que já está sendo feito.

Há espaço para uma maior complexidade na relação econômica nessas transações, e não só mera exportação de commodities como soja ou minérios?

A relação comercial tem se tornado mais complexa. Quando a gente olha o dado bruto é difícil enxergar isso, porque as vezes mais de 80% do que a gente exporta é soja, minério e petróleo. Os produtos que ficam abaixo nunca vão atingir mais do que isso, pela natureza da relação e pela demanda chinesa que é muito alta. Mas tem alguns pontos, por exemplo, temos conseguido abrir muito a demanda no mercado de carne da China, que não entra como agro, mas como indústria de transformação. Hoje já exportamos mais frango, porco, boi, celulose. E tem uma série de setores que têm potencial.

Não adianta acharmos que vamos começar a exportar manufaturado para a China em volume, isso é o que eles fazem, mas a gente pode explorar isso numa coisa de nicho. Podemos entrar em mercados premium: a classe média chinesa é hoje do tamanho da população inteira dos EUA, tem muito espaço. O que sempre falamos lá no Conselho é que poderíamos explorar a sofisticação e agregação de valor em um setor que já somos competitivos, que é o agro, mas exportando cortes premium, café premium, mel, castanhas, bebida alcoólica. E aí também faz parte criar um selo de qualidade brasileiro. O Chile é um país que tem muito sucesso nisso, exporta frutas premium, vinho — não exportam só cobre.

Pra além do comércio, esse mesmo espaço de aumento da complexidade e avanço nas relações vale para investimentos diretos? Recentemente o próprio CEBC mostrou em um de seus eventos casos como da Great Wall [montadora de carros elétricos] ou da CTG [em energia], com investimentos para além das commodities.

Certamente. Vemos interesse crescente da China no setor de tecnologia da informação aqui, e a área de sustentabilidade também tem um potencial enorme. Muitos investimentos aqui já são em energia limpa. Frentes como hidrogênio verde, energia solar, eólica, a China tem investido muito no exterior e tem espaço aqui no Brasil.

E na área de infraestrutura também há grandes oportunidades. Pelo modelo em que tem experiência, a China viria mais em contrato de construção, com concessão para construir ferrovia, portos, estradas. E realmente fico curioso de entender porque não tem mais disso, mais investimento em infraestrutura da China aqui. Às vezes os empresários de lá me perguntam isso, e eu devolvo a pergunta [risos]. A China tem uma rede de transporte ferroviário gigantesco, e o Brasil é enorme, de certa forma há muitas similaridades que poderiam ser exploradas.

