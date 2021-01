Reino Unido vacina 200 mil por dia contra a covid-19 e caminha para cumprir meta

O Reino Unido está a caminho de vacinar os mais vulneráveis contra a Covid-19 até meados de fevereiro e de oferecer uma dose para todo adulto do país até o outono do hemisfério norte, com cerca de 2 milhões de pessoas já tendo recebido a primeira dose, afirmou o secretário de Saúde britânico neste domingo.

“Na última semana, vacinamos mais pessoas do que em dezembro inteiro, então estamos acelerando o processo”, disse Matt Hancock à BBC TV.

O Reino Unido está lutando contra a disparada no número de infecções, mas deposita suas esperanças na imunização rápida para iniciar o retorno a algum grau de normalidade até a primavera.

Hancock disse que cerca de 2 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina da Pfizer-BioNTech ou da Oxford-AstraZeneca.

“Nós agora vacinamos cerca de um terço de todos com mais de 80 anos, então estamos progredindo muito, muito bem”, disse.

Para que o governo cumpra sua meta de vacinar mais de 14 milhões de pessoas até meados de fevereiro, abrangendo as pessoas com mais de 70 anos, pessoas com condições clínicas de vulnerabilidade – mais velhos ou com condições pré-existentes – e profissionais de Saúde ou de Assistência Social, será preciso aplicar 2 milhões de doses por semana.

A taxa atual é de cerca de 200.000 por dia, disse Hancock.