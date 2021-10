Reino Unido registra maior número de casos de covid-19 desde julho

O Reino Unido registrou o maior número de novos casos de covid-19 em três meses nesta segunda-feira, com o número de infecções atingindo um nível visto pela última vez quando as restrições de lockdown ainda estavam em vigor na Inglaterra, durante o verão no país.

Atualmente, o número de infecções no Reino Unido está muito maior do que em outros países da Europa Ocidental e subiu mais de 60% no mês passado.

Dados do governo britânico apontaram 49.156 novos casos de coronavírus nesta segunda, ante 45.140 no domingo, a maior leitura diária desde 17 de julho.

Em 19 de julho, o Reino Unido suspendeu as últimas restrições de distanciamento social, permitindo que pubs e restaurantes operassem com capacidade total e boates reabrissem suas portas.

O número de casos tem aumentado continuamente desde que as escolas voltaram das férias de verão no mês passado, com estudos apontando um aumento das infecções em crianças, mesmo com uma queda na prevalência entre adultos.

No entanto, com mais de dois terços da população adulta totalmente vacinada, o risco de hospitalização e morte foi drasticamente reduzido.