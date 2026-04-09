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Reino Unido monitora submarinos da Rússia perto de cabos no Atlântico Norte

País afirma que submarinos deixaram a região após serem detectados pelas forças armadas

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 9 de abril de 2026 às 12h01.

Última atualização em 9 de abril de 2026 às 12h13.

O Reino Unido monitorou três submarinos da Rússia por cerca de um mês no Atlântico Norte, após identificar uma suposta operação secreta próxima a cabos submarinos e gasodutos, afirmou o secretário de Defesa britânico, John Healey.

Segundo o ministro, a operação contou com apoio de aliados e ocorreu em águas britânicas e regiões próximas. A Marinha detectou um submarino de ataque e dois submarinos de espionagem na área.

Healey afirmou que as forças armadas acompanharam os movimentos e deixaram claro aos russos que estavam sendo monitorados.

Ele também alertou que qualquer tentativa de danificar cabos submarinos “não será tolerada” e terá “sérias consequências”.

Apesar da tensão, o governo britânico disse não haver evidências de danos à infraestrutura.

A movimentação ocorre em meio à deterioração das relações entre Reino Unido e Rússia desde a invasão da Ucrânia, em 2022, ordenada pelo presidente Vladimir Putin.

Nas últimas semanas, Londres afirma ter ampliado a vigilância no Atlântico Norte em parceria com países como a Noruega, diante do aumento da atividade militar russa na região.

*Com AFP

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