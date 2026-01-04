Reino Unido e França bombardeiam instalação do Estado Islâmico na Síria

Aviões do Reino Unido e da França realizaram, no sábado à noite, 3, um ataque aéreo conjunto contra uma instalação subterrânea usada pelo grupo Estado Islâmico (EI) na Síria. A ação foi anunciada neste domingo, 4, pelo Ministério da Defesa britânico.

Segundo o comunicado oficial, os aviões da Real Força Aérea britânica atingiram com sucesso o alvo em uma operação conjunta com a França.

O governo britânico afirmou que a estrutura era usada pelo Daesh — sigla em árabe para o EI — para armazenar armas e explosivos.

Essa instalação foi ocupada por Daesh, provavelmente para armazenar armas e explosivos. A área ao redor não tem população civil”, destacou o comunicado.

O bombardeio aconteceu ao norte da cidade histórica de Palmira, e, de acordo com o ministério britânico, não há indícios de risco à população local.

EI no deserto sírio

O EI, embora tenha sido derrotado territorialmente em 2019, continua presente em áreas do deserto sírio. Palmira, cidade que abriga ruínas milenares tombadas pela Unesco, já esteve sob controle do grupo jihadista.

Em dezembro, os Estados Unidos relataram que um integrante do EI realizou um ataque na região de Palmira, matando dois soldados e um civil norte-americanos. Como resposta, forças norte-americanas afirmaram ter atingido dezenas de alvos ligados ao grupo no território sírio.