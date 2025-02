Reino Unido e Europa enfrentam "desafio geracional" de segurança nacional, diz Starmer

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou nesta segunda-feira que o Reino Unido e os países europeus enfrentam um "desafio geracional" em relação à segurança nacional e que é necessário intensificar os esforços na região.

O líder trabalhista falou à imprensa em Bristol, no sudoeste da Inglaterra, antes de viajar para Paris, onde participará da reunião de emergência convocada por líderes europeus para debater a defesa da Europa. Suas declarações vieram logo após ele afirmar que está disposto a enviar tropas britânicas para a Ucrânia, a fim de contribuir com as garantias de segurança no país do leste europeu.

Esforços para fortalecer a Ucrânia

Starmer destacou que, mesmo após três anos de conflito, é fundamental manter a Ucrânia na posição mais forte possível enquanto não houver um acordo de paz.

"Obviamente, a questão imediata é o futuro da Ucrânia e devemos continuar a colocá-la na posição mais forte possível, não importa o que aconteça a seguir. Todos queremos a paz, mas precisamos garantir que ela seja duradoura", afirmou Starmer.

O primeiro-ministro também enfatizou a importância de que o Reino Unido e seus aliados "intensifiquem seus esforços pela Europa", garantindo que existam respostas realistas e confiáveis para um possível acordo de paz.

Reação às negociações de Trump

A reunião de emergência em Paris ocorre em meio às tentativas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de negociar um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Starmer destacou que, independentemente do que aconteça nessas negociações, a Europa deve fortalecer sua capacidade de defesa e garantir a soberania ucraniana.

"Acho que temos que fazer mais. Temos que intensificar os esforços em termos de nossa resposta coletiva na Europa. Isso significa desempenhar um papel completo na defesa da Ucrânia, garantir financiamento e oferecer treinamento adequado", disse Starmer.

Possível envio de tropas britânicas

As declarações do primeiro-ministro britânico foram feitas logo após a publicação de um artigo no jornal The Telegraph, no domingo, onde ele afirmou que está preparado para enviar tropas britânicas para a Ucrânia para ajudar a garantir sua segurança.

"O Reino Unido está pronto para desempenhar um papel de liderança na aceleração do trabalho sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Isso inclui maior apoio ao Exército ucraniano, mas também significa estar pronto para contribuir com as garantias enviando nossas próprias tropas para o terreno, se necessário", escreveu Starmer no artigo.

Essa foi a primeira vez que Starmer indicou explicitamente a possibilidade de enviar soldados britânicos para a Ucrânia com o objetivo de manter a paz.

No artigo, assinado por ele próprio, o primeiro-ministro destacou que não usa palavras levianamente e que entende a responsabilidade de colocar as forças armadas britânicas em risco. No entanto, ele reforçou que garantir a segurança da Ucrânia é fundamental para a proteção do Reino Unido e de toda a Europa.