Reino Unido e Canadá perto de acordo comercial pré-Brexit

O Reino Unido está prestes a assinar um novo acordo comercial com o Canadá para substituir o pacto existente por meio da adesão à União Europeia, uma etapa que, segundo ministros, poderia abrir caminho para laços ainda mais estreitos com o 12º maior parceiro comercial dos britânicos.

O acordo seria uma grande conquista para o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em seus esforços para traçar uma nova rota comercial global para o país fora da UE. O anúncio é esperado dentro de alguns dias, segundo pessoas a par do assunto que falaram sob a condição de não serem identificadas.

Sem o novo acordo, o Reino Unido e o Canadá enfrentariam tarifas sobre o comércio a partir de 1º de janeiro, quando termina o período de transição do Brexit. Após essa data, o Reino Unido não fará mais parte do CETA, o acordo comercial UE-Canadá que entrou em vigor em 2017. O comércio total entre os dois países somava cerca de 17 bilhões de libras (US$ 23 bilhões) em 2019.

As negociações estão “em estágio avançado e progredindo bem”, disse o Departamento de Comércio Internacional do Reino Unido em comunicado. Liz Truss, secretária de Comércio do Reino Unido, disse esperar que o país possa desenvolver uma relação mais profunda com o Canadá no futuro, assim que este acordo de continuidade for assinado.

Estamos determinados a chegar a um acordo com o Canadá antes do fim do ano – isso ajudará nosso comércio de carros, carne, peixes e uísque. Realmente espero que no futuro, como o Canadá é membro da Parceria Transpacífico, que tem capítulos avançados em áreas como dados e digital, possamos ir muito mais longe e construir um relacionamento muito mais profundo com o Canadá. Liz Truss, secretária de Comércio do Reino Unido

O acordo com o Canadá seria um alívio para o Reino Unido, que continua em negociações contenciosas com a UE, seu maior parceiro comercial. Essas discussões podem dar frutos já na semana que vem, mas as conversas ainda correm risco de fracassar.

O Reino Unido é o terceiro maior mercado de exportação do Canadá, depois dos Estados Unidos e da China. Nos primeiros nove meses deste ano, o Canadá exportou 14 bilhões de dólares canadenses (US$ 10,7 bilhões) em mercadorias para o Reino Unido e importou 6,9 bilhões de dólares canadenses. No ano passado, o Canadá foi o 15º maior mercado de exportação do Reino Unido.

Outros acordos

Na semana passada, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que os dois países poderiam concluir as negociações sobre um novo acordo comercial até 1º de janeiro.

O acordo com o Canadá seria o segundo grande pacto comercial anunciado pelo Reino Unido em menos de um mês, depois de concluir negociações com o Japão no final de outubro. Negociações comerciais também estão em andamento com países como Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos.

O governo britânico ainda precisa estender outros 14 acordos da UE até 1º de janeiro para cumprir os termos da Organização Mundial do Comércio, inclusive com países como México, Turquia e Cingapura – acordos que cobrem cerca de 60 bilhões de libras de comércio com o Reino Unido.