Reino Unido denuncia que Israel deteve e impediu a entrada de parlamentares britânicas

O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, denunciou neste domingo que autoridades de Israel detiveram e impediram a entrada de duas parlamentares britânicas que faziam parte de uma delegação oficial no país.

"É inaceitável, contraproducente e profundamente preocupante que as autoridades israelenses tenham detido e recusado a entrada de duas deputadas britânicas de uma delegação parlamentar em Israel", disse Lammy, de acordo com um comunicado do Foreign Office.

Embora o secretário de Exteriores não tenha identificado as envolvidas, trata-se das parlamentares trabalhistas Yuan Yang e Abtisam Mohamed, ambas eleitas para a Câmara dos Comuns pela primeira vez nas eleições de julho do ano passado.

Lammy afirmou ter "deixado claro" aos seus homólogos no governo israelense que "esta não é maneira de tratar parlamentares britânicos".

Londres manteve contato com ambas as parlamentares durante toda a noite para oferecer apoio, que também receberam da equipe consular da embaixada britânica em Tel Aviv.

Em uma declaração divulgada nas redes sociais, Yang e Mohamed expressaram sua reação "horrorizada" à "medida sem precedentes" de Israel em impedi-las de entrar e concluir sua visita planejada à Cisjordânia ocupada.

"É vital que os parlamentares possam testemunhar em primeira mão a situação nos territórios palestinos ocupados", declararam, para em seguida exigir que os legisladores possam falar livremente na Câmara dos Comuns "sem medo de se tornarem um alvo".

Yang e Mohamed explicaram que sua viagem como parte de uma delegação parlamentar tinha como objetivo visitar projetos de ajuda humanitária em comunidades na Cisjordânia, juntamente com ONGs britânicas com mais de uma década de experiência em viagens desse tipo com deputados.

"O governo do Reino Unido continua focado em alcançar o retorno ao cessar-fogo e as negociações para interromper o derramamento de sangue, libertar os reféns e acabar com o conflito em Gaza", acrescentou Lammy.

A líder da oposição britânica, a conservadora Kemi Badenoch, disse em uma entrevista à emissora “BBC” que "não ficou surpresa" com a prisão e mencionou o direito de cada país de "controlar suas fronteiras, que é o que Israel está fazendo".

Essas declarações provocaram uma reação do próprio Lammy por meio de sua conta na rede social X, onde descreveu a posição de Badenoch como "vergonhosa".

"É vergonhoso que você esteja encorajando outro país a deter e deportar duas parlamentares britânicas. Você diria o mesmo sobre os parlamentares conservadores banidos da China?" perguntou o secretário de Relações Exteriores.

Lammy acrescentou que seu governo "continuará a defender os direitos dos nossos parlamentares de expressarem suas opiniões, independentemente de seu partido".

De acordo com a emissora “Sky News”, o Ministério da Imigração de Israel explicou que impediu a entrada das legisladoras devido a suspeitas de que planejavam "documentar as atividades das forças de segurança e espalhar ódio anti-Israel"