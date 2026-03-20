Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Reino Unido aprova uso de bases britânicas pelos EUA para atacar instalações do Irã em Ormuz

Decisão ocorre após reuniões de ministros britânicos sobre o conflito com o Irã e os impactos do bloqueio na rota estratégica de petróleo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de março de 2026 às 15h53.

Tudo sobreOriente Médio
Saiba mais

O governo do Reino Unido autorizou nesta sexta-feira, 20, que os Estados Unidos utilizem bases militares britânicas para operações contra estruturas de mísseis iranianos, diante do cenário de ataques a navios no Estreito de Ormuz.

A decisão ocorre após reuniões de ministros britânicos sobre o conflito com o Irã e os impactos do bloqueio na rota estratégica de petróleo.

De acordo com comunicado de Downing Street, sede do governo britânico, a autorização contempla ações no âmbito da autodefesa coletiva.

"Eles confirmaram que o acordo para os EUA utilizarem bases no Reino Unido na autodefesa coletiva da região inclui operações defensivas americanas para degradar as instalações e capacidades de mísseis que estão sendo usadas para atacar navios no Estreito de Ormuz", informou o governo.

Nova postura do primeiro-ministro britânico

A medida representa uma mudança na posição do primeiro-ministro Keir Starmer. Inicialmente, o governo britânico havia rejeitado o pedido dos Estados Unidos para uso das bases, sob o argumento de necessidade de respaldo legal para qualquer ação militar.

Ao longo da semana, Starmer afirmou que o Reino Unido não participaria diretamente de uma guerra relacionada ao Irã. O posicionamento foi revisto após ataques iranianos contra aliados britânicos no Oriente Médio, informou a Agência Reuters. Com isso, foi autorizada a utilização de bases como a RAF Fairford e Diego Garcia, instalação conjunta entre Reino Unido e Estados Unidos no Oceano Índico.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez críticas públicas ao governo britânico desde o início do conflito, ao cobrar maior alinhamento. Na segunda-feira, o presidente afirmou que havia "alguns países que me decepcionaram muito", citando o Reino Unido, que classificou como "a Rolls-Royce dos aliados".

A nota oficial divulgada por Downing Street também defendeu a redução das tensões no conflito. O governo britânico pediu "uma desescalada urgente e uma resolução rápida para a guerra".

Críticas dos britânicos à guerra

Levantamentos de opinião no Reino Unido indicam resistência da população à escalada militar. Pesquisa da YouGov aponta que 59% dos entrevistados se opõem aos ataques conduzidos por Estados Unidos e Israel.

Os dados refletem o cenário doméstico enfrentado pelo governo britânico, que equilibra a cooperação militar com aliados e a pressão interna por contenção do conflito.

Acompanhe tudo sobre:Reino UnidoGuerrasOriente MédioIrã

Mais de Mundo

China registra mais de 33 bilhões de encomendas no 1º bimestre de 2026

China inicia projeto de gás com reservas bilionárias e uso de tecnologia inteligente

Trump chama países membros da Otan de 'covardes' por falta de apoio em Ormuz

Israel diz ter atacado alvos do regime sírio no sul da Síria

Mais na Exame

Pop

RIIZE no Lolla: a primeira grande incursão do K-pop no festival brasileiro

Inteligência Artificial

O que está por trás do crescimento de 117% das startups de IA no Brasil

Economia

Lula defende que Brasil tenha estoque de Petróleo diante da guerra: 'Não podemos ser vítimas'

Ciência

Exames de sangue podem prever o Alzheimer? Testes avançam, mas há limites