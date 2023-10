Rei da Jordânia adverte Biden quanto a escalada do confronto em Israel

O rei da Jordânia, Abdullah II, apelou ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pela intensificação dos esforços internacionais para frear a escalada do conflito entre palestinos e israelenses, segundo nota do Palácio Real.

Abudallah II conversou com Biden por telefone neste sábado, em meio ao confronto entre o grupo extremista Hamas e o Exército de Israel.

Segundo o Palácio Real da Jordânia, Abdullah conversou com Biden sobre maneiras de impedir a escalada do conflito e maneiras de proteger os civis.

De acordo com o governo jordaniano, Abdullah alertou que a continuação do conflito teria repercussões negativas na região e destacou a necessidade de contenção, proteção dos civis e respeito pelo direito humanitário internacional.

Israel vive um dia de intensos confrontos, após o Hamas ter invadido o Sul do país, perto da Faixa de Gaza. O Exército de Israel retaliou a invasão com ataques aéreos na Faixa de Gaza. É o ataque mais letal no país desde 1973.