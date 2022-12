Rei Charles III aparece nas notas de libra pela 1ª vez; veja imagens

O Banco da Inglaterra divulgou nesta terça-feira, 20, o design das notas de libra com o rosto de Charles III, que assumiu o trono após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II.

Segundo o comunicado, a imagem do rei aparecerá na frente das notas e na área de verificação de segurança. A previsão é que as notas de £5, £10, £20 e £50 passem a circular com o emblema de Charles a partir de 2024.

Andrew Bailey, governador do Banco da Inglaterra, reforçou que a mudança é um momento histórico. "Esse é um momento importante, já que o Rei é apenas o segundo monarca a aparecer nas nossas notas", explicou.

Em setembro, a casa da moeda britânica apresentou as primeiras moedas com o rosto do novo monarca. O retrato irá aparecer em duas moedas de uma série especial que irá lembrar a vida da rainha Elizabeth II: uma de 5 libras e outra 50 centavos. Elas entrarão em circulação nos próximos meses, segundo a Royal Mint

O que acontece com as notas da Rainha Elizabeth II?

As notas que apresentam a imagem da Rainha Elizabeth II continuarão circulando normalmente. Segundo o banco, as novas cédulas serão impressas apenas para substituir as que estão velhas e para atender qualquer aumento de demanda por notas. A decisão também visa minimizar o impacto ambiental e financeiro da mudança de monarca. Com isso, as notas com a Rainha Elizabeth II e o Rei estarão em circulação ao mesmo tempo.

Veja como ficou o rosto de Charles III na nota de Libra