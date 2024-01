Rei Charles faz cirurgia contra aumento da próstata nesta sexta; entenda o problema

A doença é benigna, ou seja, esse aumento não está relacionado a nenhum tipo de câncer no órgão e nem aumenta o risco para o surgimento de câncer de próstata.

Entre os sintomas do aumento da próstata estão:

De acordo com a SBU, em alguns casos, o aumento benigno da próstata pode provocar presença de sangue na urina, infecção urinária de repetição, cálculos na bexiga, retenção urinária e insuficiência renal.

O tratamento do aumento benigno da próstata, também chamado de hiperplasia prostática benigna, é inicialmente feito com remédios que bloqueiam o crescimento da próstata. Em caso de evolução do problema, é recomendada a cirurgia de raspagem da próstata. A raspagem é feita por meio de uma cistoscopia (ou uretrocistoscopia), um tipo de endoscopia realizada pela uretra.