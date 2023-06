Registro de casamento atinge nível mais baixo da história na China

De acordo com o mais recente relatório trimestral divulgado pelo Ministério dos Assuntos Civis, a China registrou uma queda significativa no número de casamentos em 2022, totalizando 6,83 milhões de registros. Esse número representa a marca mais baixa desde o início da divulgação dos dados pelo ministério, em 1986. Comparado a 2013, houve uma diminuição de 49,3% nos registros de casamento.

Em 2013, a China atingiu um recorde com 13,47 milhões de registros de casamento. Desde então, o número de casamentos tem caído progressivamente, ficando abaixo dos 10 milhões em 2019 e reduzindo em 1 milhão a cada ano desde então. No ano de 2021, o número de registros de casamento chegou a 7,64 milhões.

Uma das razões por trás dessa queda nos registros de casamento e na taxa de casamento é a diminuição no número de pessoas em idade de se casar na China. Entre 1980 e 1989, a média anual de nascimentos era de 22,09 milhões de pessoas, enquanto entre 1990 e 1999, esse número caiu para 20,85 milhões.

Casamento mais tarde

Outro fator que contribui para essa redução é o adiamento do casamento. No período de 2010 a 2020, a idade média das mulheres chinesas no primeiro casamento aumentou de 24 para 27,95 anos, um acréscimo de quase quatro anos em apenas uma década.

Além disso, o relatório trimestral revelou que, em 2022, 2,1 milhões de casais registraram-se para o divórcio, enquanto em 2021, esse número foi de 2,14 milhões. Esses dados ressaltam a tendência de queda tanto nos casamentos quanto nos índices de estabilidade conjugal no país.

A diminuição nas inscrições de casamento na China aponta para uma transformação nos padrões sociais e comportamentais, refletindo mudanças nas aspirações e escolhas das gerações mais jovens. A tendência tem implicações significativas para a sociedade chinesa e suas dinâmicas familiares e demográficas.

Autoridades e especialistas estão analisando esses dados com atenção, buscando entender as causas subjacentes a essa queda e suas implicações para o futuro da população e da estrutura familiar na China.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: National Business Daily