Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Recontagem em eleições em Honduras é paralisada por novos incidentes

País foi às urnas em 30 de novembro e apuração já dura três semanas

Apuração em Honduras: contagem de votos já dura semanas (Orlando Sierra/AFP)

Apuração em Honduras: contagem de votos já dura semanas (Orlando Sierra/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 15h29.

A apuração especial das eleições gerais de Honduras do último dia 30 de novembro, iniciada na quinta-feira com um atraso de cinco dias, está paralisada neste domingo devido a novos incidentes no Centro Logístico Eleitoral (CLE) do Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

Divergências acentuadas entre representantes das Juntas Especiais de Verificação e Contagem (JEVR) no CLE teriam interrompido há mais de nove horas a apuração especial de 2.792 atas com inconsistências, segundo denunciou Cossette López, uma dos três conselheiros do CNE.

Desde quinta-feira, apenas 983 atas eleitorais foram apuradas das 2.792 que apresentam inconsistências.

Situação de empate

Até às 23h (hora local) de sábado, de acordo com o site do CNE, o candidato do conservador Partido Nacional, Nasry Asfura — que conta com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump —, registrava 1.369.370 votos (40,29%).

O candidato do também conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, segue em segundo lugar com 1.345.086 votos (39,57%). Em terceiro aparece a candidata do governista, Rixi Moncada, Partido Liberdade e Refundação (Livre, esquerda), com 650.473 sufrágios (19,13%).

López afirmou que os representantes dos partidos Liberal e Livre “optaram por abandonar o recinto (o CLE), posicionando-se nas áreas externas do local e paralisando novamente o trabalho eleitoral em aberta confabulação”.

"Este comportamento não admite interpretação adicional: seu objetivo é impedir a declaração dos resultados. Trata-se de uma conduta que transgride a legalidade, vulnera o cronograma eleitoral e é executada com absoluta impunidade", ressaltou em uma mensagem na rede social X.

Diante dessa situação, López exigiu "de maneira respeitosa, mas firme, a atuação imediata das Forças Armadas, em sua qualidade de garantidoras do processo eleitoral".

"Os representantes dos partidos políticos ou cumprem a função para a qual foram credenciados, ou devem ser retirados do recinto, procedendo-se imediatamente ao início dos processos correspondentes por crimes eleitorais. Devem ser substituídos", acrescentou.

"Senhores das JEVR, vocês não decidem o que o povo vota. Estão atentando diretamente contra os votos dos hondurenhos que, gostem ou não, estão depositados nas urnas", denunciou.

A conselheira disse aos "partidos políticos envolvidos nesse boicote" que "o CNE disponibilizou a infraestrutura e vocês estão apostando no fracasso do processo nesta etapa, que é de responsabilidade sua. O que fazem demonstra que sua vocação democrática é inexistente e que não respeitam o povo, que é quem escolhe".

Por lei, o CNE tem até o próximo dia 30 para divulgar os resultados oficiais das eleições gerais.

Com EFE.

Acompanhe tudo sobre:HondurasEleições

Mais de Mundo

EUA apreendem 3º petroleiro na costa da Venezuela, diz agência

Brasil é mais corajoso que europeus ao lidar com Trump, diz historiador

Cristina Kirchner passa por cirurgia de apendicite

Tensão militar no Caribe: sinais de GPS são bloqueados na região da Venezuela

Mais na Exame

Brasil

Dino veta proposta para retomar emendas parlamentares suspensas

Minhas Finanças

Depois de um ano intenso de compras, ainda cabe um presente de Natal?

Tecnologia

Os 5 jogos de 2025 que a EXAME recomenda você jogar

Economia

O que muda com a redução de benefícios fiscais aprovada pelo Congresso