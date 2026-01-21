Receita da indústria digital da China deve atingir RMB 38 trilhões em 2025

Até o final de 2025, a receita da indústria digital da China deve alcançar cerca de RMB 38,3 trilhões, com lucro de RMB 3,1 trilhões. Os valores representam aumentos acumulados de 39,5% e 48,4%, respectivamente, em relação ao fim do 13º Plano Quinquenal, segundo estimativas preliminares divulgadas pelo Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China.

O desenvolvimento industrial e de tecnologia da informação no país em 2025 manteve quatro características principais: estabilidade, avanço, inovação e dinamismo. O valor agregado da indústria acima do porte cresceu 5,9% e o setor de transformação permaneceu como o maior do mundo pelo 16º ano consecutivo. O volume total dos serviços de telecomunicações subiu 9,1%, enquanto indústria e TI responderam por mais de 40% do crescimento econômico.

O setor de tecnologia avançou em várias frentes. Materiais como perovskita, baterias de potência e magnéticos permanentes atingiram níveis internacionais; redes de comunicação de alta velocidade, computação avançada, softwares emergentes e blockchain evoluíram rapidamente; e protótipos de relógios atômicos e magnetômetros quânticos foram desenvolvidos com sucesso. Computadores quânticos supercondutores e fotônicos alcançaram a chamada “vantagem quântica”, superando computadores clássicos em tarefas específicas. A tecnologia de interface cérebro-máquina se expandiu do setor médico para educação e indústria.

A China iniciou a segunda fase de testes do 6G, após concluir a primeira fase e desenvolver um estoque de mais de 300 tecnologias-chave. O país instalou 4,838 milhões de estações-base 5G, garantindo cobertura em todos os distritos rurais e 95% das vilas administrativas, com mais de 1,2 bilhão de usuários 5G. A China é responsável por 42% das patentes essenciais globais do padrão 5G.

A transformação digital da indústria manufatureira também avançou. Há mais de 35 mil fábricas inteligentes de nível básico, 8.200 de nível avançado, 500 de nível excelente e 15 de nível líder. Pequenas e médias empresas especializadas e inovadoras somam mais de 140 mil, enquanto 504 mil empresas de alta tecnologia permanecem ativas.

No campo da inteligência artificial, mais de 6.000 empresas já operam na China, com capacidade de computação atingindo 1.590 EFLOPS e modelos de IA nacionais liderando o ecossistema global de código aberto. No setor de robótica, há mais de 140 fabricantes de robôs completos e mais de 330 modelos de robôs humanoides, que já avançam do palco e competições para aplicações domésticas e industriais.