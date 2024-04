Rebeldes intensificam ataques em Mianmar; Tailândia reforça segurança na fronteira

Cerca de 200 militares de Mianmar se retiraram para uma passagem de fronteira dá acesso à Tailândia nesta quinta-feira após um ataque da resistência contra a Junta Militar que governa o país. O grupo declarou ter conquistado o controle da cidade fronteiriça de Myawaddy, a mais recente de uma série de vitórias rebeldes.

Segundo a Reuters, governo militar de Mianmar está lutando contra insurgências em várias frentes e sofreu uma série de derrotas em áreas de fronteira desde outubro passado, quando grupos rebeldes lançaram uma ofensiva perto da fronteira com a China.

A nação do Sudeste Asiático tem enfrentado sucessivas crises depois que os militares depuseram em 2021 um governo civil eleito, desencadeando uma resistência armada em todo o país.

A retirada das tropas da junta em Myawaddy, próxima da cidade tailandesa de Mae Sot, sinaliza a possível perda de outro importante posto de comércio na fronteira, com acesso direto por rodovia a partes da região central de Mianmar.

Ataques e deslocamentos

A ofensiva contra Myawaddy começou na semana passada depois que o principal grupo rebelde disse ter atacado um acampamento da junta militar perto da cidade, forçando cerca de 500 membros da equipe de segurança a se renderem, juntamente com suas famílias.

Os militares já perderam o controle de áreas ao longo das fronteiras com Bangladesh, China e Índia, além de sofrerem uma perda significativa de mão de obra.

Famílias com crianças estavam entre as longas filas em uma passagem de fronteira perto de Mae Sot na quinta-feira, enquanto os soldados tailandeses verificavam as malas e os pertences daqueles que estavam por lá. As forças armadas da Tailândia intensificaram a segurança em seu lado da fronteira.

O primeiro-ministro tailandês, Srettha Thavisin, que anteriormente disse à Reuters que a junta de Mianmar estava "perdendo força", disse nesta quinta-feira que os recentes combates não deveriam se espalhar pelo espaço aéreo de seu país.

A Tailândia permanece neutra no conflito de Mianmar e é capaz de aceitar até 100.000 pessoas deslocadas pelo conflito, falou seu chanceler.

Pelo menos 2.000 pessoas foram deslocadas dentro de Mianmar em razão dos últimos confrontos entre rebeldes e militares, de acordo com o grupo civil Karen Peace Support Network.