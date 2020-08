Reabertura de escolas contaminou 97 mil crianças por covid-19

Em apenas duas semanas, 97 mil crianças foram infectadas pelo coronavírus nos Estados Unidos. Os dados foram divulgados pela universidade Vanderbilt, que coordena um estudo financiado pelo governo envolvendo kits caseiros de testes. Dos cerca de 5 milhões de casos da doença no país, 380 mil foram registrados em crianças.

Os dados foram coletados nas últimas duas semanas de julho. No mês passado, 25 crianças morreram em função do coronavírus. Segundo a rede de TV CBS, o trabalho da Vanderbilt tem como objetivo avaliar o índice de propagação do vírus entre as crianças e o papel que elas acabam tendo na disseminação da doença.

Para determinar com mais precisão esses dados, é preciso aumentar o número de testes, por isso a ideia dos kits, que são enviados à casa dos alunos juntamente com instruções sobre como realizar a coleta do material para análise.

Escolas em diversos estados americanos estão reabrindo, mas os diretores enfrentam problemas para garantir a segurança dos alunos. Cerca de 13 mil distritos escolares retomaram as aulas presenciais.

Um dos pontos mais problemáticos é o transporte. Em algumas localidades, os ônibus escolares estão sendo limpos com desinfetantes hospitalares, como no município de Lawrence Township, em Indiana. Apesar da precaução, apenas 65% das crianças devem voltar à escola na cidade. O restante seguirá no ensino online.

Para permitir que os alunos apresentem trabalhos em sala de aula, algumas escolas estão recorrendo a barreiras de proteção semelhantes às utilizadas por supermercados, feitas de acrílico. Os alunos devem ficar de máscara o tempo todo, só retirando o equipamento de proteção quando forem chamados ao tablado, que estará protegido pelo plástico transparente.