Rainha Eizabeth II não comparecerá a cerimônia oficial por motivo de saúde

A rainha Elizabeth II, de 95 anos, não comparecerá a uma cerimônia oficial prevista para este domingo (14) em Londres devido a sei estado de saúde, anunciou o Palácio de Buckingham.

Aprenda como investir seu dinheiro para realizar o sonho da casa própria! Comece agora.

"A rainha, que sofreu uma torção nas costas, decidiu esta manhã com grande pesar que não poderá comparecer ao culto do domingo de Recordação no Cenotáfio", afirma um comunicado do palácio.

O Palácio de Buckingham havia informado na quinta-feira que a monarca tinha a intenção de participar na cerimônia, uma homenagem às vítimas da guerra.

"Sua Majestade está desapontada por perder a cerimônia religiosa", completa a nota do palácio.

Obrigada nas últimas semanas a repousar por ordens médicas, a rainha cancelou sua presença em vários eventos públicos.

Seu filho e herdeiro do trono, o príncipe Charles, que completa 73 anos neste domingo, depositará uma coroa de flores em nome de sua mãe no Cenotáfio, um monumento de guerra no centro de Londres, como tem feito desde 2017.

O cancelamento da presença de Elizabeth II pode provocar novas preocupações dos britânicos pela saúde da rainha, que em outubro passou uma noite no hospital depois de ser submetida a exames médicos.

Como a política internacional impacta seu bolso e como sair ganhando? Descubra com um curso exclusivo da EXAME.