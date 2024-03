Rainha Camilla tira férias após semanas à frente da família real no lugar de Charles III

A rainha Camilla tirará uma semana de férias após semanas lidando sozinha com todos os compromissos reais diante da ausência de seu marido, o rei Charles III, que está tratando um câncer, informou o jornal britânico Daily Mail citando fontes do palácio de Buckingham.

O descanso da rainha consorte — que segundo as fontes está "exausta" — ocorre em meio a uma crise na família real britânica, que em um curto espaço de tempo levou ao afastamento também da princesa de Gales, Kate Middleton, por motivos de saúde.

A imprensa britânica observou que a rainha consorte compareceu a 13 compromissos oficiais sozinha ou como chefe da família, incluindo a Ação de Graças para o Rei Constantino da Grécia, padrinho de Charles, que morreu em janeiro. O príncipe William, herdeiro do trono, cancelou sua presença no último minuto por "razões pessoais" não especificadas.

Após a operação abdominal de Kate Middleton, que está se recuperando sob grande sigilo, o príncipe William tem se ausentado de vários compromissos enquanto se concentra em cuidar da esposa e dos três filhos.

A saúde de Camilla, 76 anos, também começou alvo de preocupações devido ao ritmo de sua agenda institucional e às preocupações emocionais que se acumularam nas últimas semanas.

— Camilla tem se preocupado muito com a saúde do marido e também teve que se adaptar a uma agenda lotada de compromissos — disse a especialista real Ingrid Seward sobre os motivos da pausa da monarca.

A agenda de Camilla agora está livre até o Dia da Comunidade Britânica, em 11 de março, e fontes sugerem que provavelmente foi o próprio soberano que insistiu para que sua esposa tirasse alguns dias de folga.

O Dia da Comunidade Britânica é um dos eventos mais importantes do calendário anual da família real, como o soberano não poderá comparecer, um vídeo será transmitido para a comemoração.

Uma fonte do palácio disse ao Sunday Times que a rainha ficou recentemente "animada com a reação do público" ao assumir as rédeas da família real. Camilla havia sido coroada rainha há apenas nove meses quando se viu em uma das maiores crises da Coroa Britânica.

"Embora ela não esperasse se encontrar na posição de líder da família", escreveu o Times Sunday, "a rainha está absolutamente disposta a fazer o que for preciso pela instituição".

Com Camilla de férias, o ônus de representar a monarquia britânica recairá principalmente sobre a princesa Anne, irmã de Charles, e o Duque de Edimburgo, Edward. Anne tem nove compromissos agendados para esta semana, e seu irmão mais novo, Edward, deverá cumprir mais oito obrigações públicas. O príncipe William retomou os compromissos oficiais em fevereiro, embora também equilibre a agenda com o cuidado de sua família.