Radialista Alex Jones é condenado a pagar US$ 1 bi por negar tiroteio em escola dos EUA

Um júri do estado americano de Connecticut condenou nesta quarta-feira o radialista Alex Jones a pagar quase US$ 1 bilhão de indenização por ter afirmado que o massacre ocorrido na escola primária de Sandy Hook, em 2012, havia sido uma farsa.

Após três dias de deliberações, o júri determinou o pagamento de US$ 965 milhões a parentes de oito vítimas de Sandy Hook e a um agente do FBI que abriu o processo de difamação contra Jones.

O que aconteceu?

Fundador do site InfoWars e apresentador de um programa de rádio popular, Jones foi declarado responsável em vários processos por difamação movidos pelos pais das vítimas do tiroteio de Newtown, Connecticut, que deixou 20 crianças e seis professores mortos.

Jones, 48, afirmou durante anos em seu programa que o tiroteio na escola havia sido "uma montagem" de defensores do controle de armas, e que os pais das vítimas eram atores, mas reconheceu posteriormente que o caso havia sido "100% real".

Um júri do Texas ordenou no mês passado que Jones pagasse quase US$ 50 milhões a Neil Heslin e Scarlett Lewis, cujo filho de 6 anos foi morto pelo atirador de 20 anos responsável pelo massacre na escola.

Falência

O InfoWars declarou falência em abril, assim como outra empresa de Jones, a Free Speech Systems, o fez recentemente.

Jones apareceu em uma transmissão ao vivo no Infowars durante a leitura do veredito no tribunal, e anunciou que planeja recorrer da decisão. Ele pediu a seus seguidores que visitem o site e comprem seus produtos.

Chris Mattei, advogado das famílias, saudou a decisão do júri. "Acreditamos que é histórico e faremos cumprir esse veredito", afirmou. "E se você faz parte da audiência de Alex Jones e pensa em dar dinheiro a ele, quero que saiba que, segundo o veredito de hoje, essa não é uma aposta muito boa."

"Tudo o que Alex Jones faz é tirar de você, explorá-lo, mentir para você, alimentar seus medos, ansiedades e desconfiança. Bom, isso acaba hoje, graças à coragem dessas famílias", acrescentou o advogado.

Apoiador do ex-presidente Donald Trump, Jones também é investigado pelo ataque de 6 de janeiro ao Capitólio. O ex-presidente participou diversas vezes do programa de rádio de Jones durante a campanha eleitoral de 2016, e o fundador do InfoWars estava em Washington quando apoiadores de Trump invadiram o Congresso americano.

