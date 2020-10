Racismo deixa minorias mais vulneráveis ao coronavírus no Reino Unido

O impacto desproporcional da pandemia de coronavírus sobre negros, asiáticos e membros de outras minorias no Reino Unido é o resultado de “décadas de discriminação” – aponta um relatório divulgado nesta terça-feira (27), denunciando a incapacidade do governo de proteger estes grupos.

A superexposição dessas comunidades à covid-19 é “a consequência de décadas de injustiça estrutural, desigualdade e discriminação que estão causando estragos em nossa sociedade”, enfatiza Doreen Lawrence, autor do estudo e membro da Câmara dos Lordes, que trabalhou com jovens desfavorecidos por anos.

A genética não consegue explicar porque cada população de minoria étnica, dada a enorme diversidade genética dentro desses grupos e entre eles, tem um risco maior de morte por covid-19 do que a população étnica branca. Em vez disso, essa desigualdade provavelmente será impulsionada pelo racismo estrutural e institucional e pelo acesso diferenciado aos cuidados de saúde. Doreen Lawrence, autor do estudo e responsável pela oposição do Partido Trabalhista

De acordo com o relatório, negros, asiáticos e outras minorias étnicas são mais propensos a trabalharem em empregos expostos ao vírus, “mais propensos a terem condições físicas que aumentam o risco de sintomas graves e mais propensos a encontrarem obstáculos para acessar cuidados médicos”.

Vários estudos anteriores mostraram que as minorias étnicas no Reino Unido têm muito mais probabilidade de morrer de coronavírus do que a média, apontando em particular para fatores socioeconômicos. O legislador pediu ao governo conservador de Boris Johnson que tome medidas para reduzir o impacto desproporcional da pandemia sobre essas populações.

Entre outras recomendações, afirma que o Executivo deve suspender a regra que impede alguns migrantes de ter acesso à ajuda pública e eliminar os obstáculos ao acesso aos serviços de saúde.

“Vários fatores colocam diferentes grupos em maior risco de infecção e morte por covid-19”, disse um porta-voz do governo. “Por isso, devemos ter o cuidado de identificar as causas das disparidades que vemos, e não supor que sejam indícios de discriminação, ou tratamento injusto nos serviços públicos como a saúde”, acrescentou.