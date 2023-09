"Queremos que o setor privado invista em transição energética no Brasil", diz assessor de Kerry

O governo dos Estados Unidos realiza nesta semana uma missão ao Brasil, com mais de 40 empresas americanas e brasileiras, para fomentar parcerias em projetos de transição energética e economia verde. Os principais focos são ações de combate ao desmatamento e projetos de fabricação de hidrogênio verde.

"Estamos muito interessados no segundo maior país do hemisfério [Ocidental] e queremos ter certeza que temos um relacionamento robusto. Queremos apoiar a transição verde o máximo possível aqui", disse o embaixador David Thorne, assessor sênior de John Kerry, enviado especial do clima do governo Bide, em conversa com jornalistas.

"Não se trata apenas das políticas, mas encorajar a ambição e engajar o setor privado em apoiar e investir na transição energética", prosseguiu Thorne. "É muito importante que o setor privado esteja trabalhando com o governo para criar o melhor ambiente de negócios para a transição energética. E, espero, haverá algumas boas discussões entre o governo e essas empresas para ajudar a entender como ambos podem trabalhar melhor juntos."

Thorne fez elogios ao desempenho do Brasil no combate ao desflorestamento desde o começo do Governo Lula. "O Brasil fez grande progresso nos últimos oito meses em reduzir o desmatamento. E certamente há bastante foco nas oportunidades em investir nesse processo", disse.

Missão americana tem cerca de 40 empresas

A missão, chamada de GreenTech, passará por São Paulo nesta segunda (25) e terça (26) e depois pelo Rio de Janeiro, na quarta (27) e quinta (28). A lista de empresas americanas que participam da missão inclui 3M, Bayer, Boeing, Cargill, GE, Merck e Kellog. Do lado brasileiro, estão Votorantim, Cielo, Raízen, Weg, CBA, Vale, Sabesp e JBS, entre outras.

Nesta segunda, Thorne tem uma reunião marcada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo, no começo da tarde. Na semana passada, Haddad se reuniu com autoridades americanas em Nova York, em paralelo à realização da Assembleia-Geral da ONU.