Quem são os herdeiros de Mike Lynch? Magnata morreu em naufrágio e deixa fortuna de R$ 3,5 bilhões

1/4 Um vídeo de distribuição disponibilizado pela Vigili del Fuoco mostra mergulhadores de cavernas do corpo de bombeiros italiano enquanto se preparam para retomar as inspeções do naufrágio do iate Bayesian, na costa da ilha da Sicília, sul da Itália, em 20 de agosto de 2024. Pelo menos uma pessoa morreu, seis continuam desaparecidas e 15 passageiros foram resgatados, depois que um veleiro de luxo de 56 metros de comprimento, o Bayesian, com 22 pessoas a bordo, afundou em 19 de agosto em Porticello, perto de Palermo, depois que um tornado atingiu a área. As seis pessoas desaparecidas ainda não foram identificadas, pois as equipes de mergulho estão tentando encontrar acesso às cabines do iate, situadas a 50 m abaixo da superfície da água. Os mergulhadores enfrentam dificuldades consideráveis ​​nessa profundidade, realizando buscas de 10 minutos por mergulho, disse Luca Cari, chefe de comunicações de emergência do comando geral do Corpo de Bombeiros (Um vídeo de distribuição disponibilizado pela Vigili del Fuoco mostra mergulhadores de cavernas do corpo de bombeiros italiano enquanto se preparam para retomar as inspeções do naufrágio do iate Bayesian, na costa da ilha da Sicília, sul da Itália, em 20 de agosto de 2024)

3/4 (O corpo do empresário britânico de tecnologia Mike Lynch é o quinto desaparecido recuperado por mergulhadores em 22 de agosto do naufrágio do Bayesian, de acordo com as equipes de resgate)