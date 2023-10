Quem ganhou a eleição na Argentina? Veja resultado do primeiro turno

O ministro da Economia argentino, Sergio Massa (centro-esquerda), obteve 36,55% dos votos no primeiro turno das eleições presidenciais da Argentina, e irá disputar o segundo turno com o líder ultraliberal Javier Milei (30,06%), segundo a apuração de 96,51% das mesas eleitorais.

Massa, o candidato governista, conseguiu se recuperar durante a campanha eleitoral. A coligação de Massa, Unión por la Patria, havia tido 27,27% dos votos nas primárias, em agosto, e ficou em terceiro lugar. Milei ficou em primeiro lugar, com 30,04%, e o Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, veio em segundo, com 28,27%

O candidato do governo foi beneficiado por uma forte votação em Alex Kicilof, colega de coligação e também peronista, que disputou a reeleição para governar a província de Buenos Aires, apontam análises da imprensa argentina. A região concentra 37% dos eleitores do país.

O segundo turno na Argentina está marcado para 19 de novembro, e a posse do novo presidente será realizada em 10 de dezembro. Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria obter ao menos 45% dos votos, ou ao menos 40% se tiver 10 pontos percentuais de vantagem em relação ao segundo colocado.

Neste domingo, mais de 35 milhões de argentinos estavam aptos a votar, mas só 74% dos argentinos compareceram, um recorde negativo em 40 anos de democracia na Argentina. O dia teve chuva em várias partes do país, o que pode ter desestimulado as pessoas a irem votar.

O país escolheu também 130 dos 257 integrantes da Câmara dos Deputados e 24 dos 72 senadores neste domingo.

A virada de Massa

Massa ganhou eleitores mesmo após meses de problemas na economia. Nos últimos meses, houve uma piora da crise na Argentina, com uma disparada do dólar. Logo após as primárias, o governo desvalorizou o peso e elevou o câmbio oficial em 22%. Assim, cada dólar passou a ser vendido por 365 pesos na cotação oficial. A paralela, chamada de dólar blue, teve alta bem mais forte e passou de 600 pesos por dólar, em agosto, para mais de 1.000 pesos no começo de outubro.

Como ministro, Massa tomou medidas como pagar benefícios extras para argentinos pobres e dar alguns descontos em impostos para empresas. Também buscou se afastar do atual presidente, Alberto Fernández, que não apareceu na campanha.

Quem são os candidatos à presidência da Argentina?

Sergio Massa, peronista e atual ministro da Fazenda;

Javier Milei, ultraliberal

Como funcionam as eleições na Argentina?

A eleição na Argentina começa ainda no Paso, as Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias. Os eleitores de 17 a 70 anos são obrigados a escolher entre os candidatos de cada coligação. Quem não atingir 1,5% dos votos fica fora da disputa. O modelo foi pensado para reduzir o número de candidatos no primeiro turno, e serve também como termômetro real de como andam as intenções de voto dos argentinos. A etapa acontece no país desde 2009.

Eleição na Argentina

(Com AFP e Estadão Conteúdo)