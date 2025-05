Quem foi o papa mais velho da história? Recorde é marcado por várias controvérsias

O Papa Francisco faleceu como um dos papas mais velhos a comandar a Igreja Católica, no entanto, ele não foi o pontífice mais idoso no momento de sua eleição. O título de Papa mais velho a assumir o pontificado ainda gera debates, pois há controvérsias nas fontes históricas.

Segundo o Guinness World Records, o papa Clemente X é reconhecido oficialmente como o pontífice mais idoso a ascender à Santa Sé, aos 79 anos e 290 dias, em 29 de abril de 1670. Clemente X teve um papado de seis anos e faleceu em 1676. Mas, essa marca está sujeita a questionamentos, já que os registros históricos da Igreja Católica não são completamente precisos, e muitos papas anteriores têm idades difíceis de verificar de forma oficial.

Alguns estudos sugerem que o papa Agatão, que assumiu o pontificado em 678, poderia ter sido ainda mais idoso ao tomar posse. O papa Agatão, um siciliano nascido por volta de 577, teria começado seu papado aos 101 anos, embora existam divergências quanto à sua idade exata. De acordo com algumas fontes, ele poderia ter vivido até os 107 anos.

Entretanto, o histórico do papa Agatão é incerto, e alguns historiadores questionam se ele seria de fato o mesmo Agatão mencionado em cartas de Papa Gregório I. De qualquer forma, Agatão é lembrado por suas contribuições à Igreja, como a formalização da visão cristológica de que Jesus possuía duas naturezas: humana e divina.

Se a idade avançada de Agatão for descartada, outros papas, como Bento XVI e Gregório IX, entram na disputa. Bento XVI, que morreu em 2022 aos 95 anos, é um forte candidato a figurar como o papa mais velho da história, embora seu papado tenha sido encerrado antes da morte, quando ele se tornou papa emérito em 2013. Já Gregório IX, se realmente nasceu em 1145, teria governado até os 96 anos.

Entretanto, Leão XIII, que morreu aos 93 anos enquanto ainda estava no papado, também seria um possível recordista. Se a documentação de Agatão não for confirmada, Leão XIII poderia ser considerado o papa mais idoso a governar a Igreja Católica.

E é possível que esse recorde seja superado?

Embora o recorde de Agatão seja questionado, o título de papa mais idoso a ser eleito pode ser desafiado no próximo conclave. Entre os 22 cardeais cotados para suceder Francisco, o italiano Angelo Bagnasco tem 82 anos, enquanto o canadense Marc Ouellet tem 80. O cardeal Mauro Piacenza, também italiano, completará 81 anos em setembro, e o cardeal Robert Sarah, da Guiné, que poderia ser o primeiro papa negro, fará 80 anos em junho.

No entanto, o nome mais cogitado pela mídia até o momento é o de Pietro Parolin, atual Secretário de Estado do Vaticano, que tem 70 anos. Ele é, portanto, mais jovem, mas seu nome continua sendo um dos mais fortes no cenário internacional.

Quando começa o Conclave?

O conclave que escolherá o sucessor do Papa Francisco começa na quarta-feira, 7, no Vaticano. A expectativa é que a eleição dure de dois a três dias, de acordo com cardeais envolvidos no processo.

Quais são os horários de votação do Conclave?

Os cardeais realizam quatro votações por dia, menos no primeiro dia. Às 16h30 (11h30 em Brasília), a primeira votação será iniciada, com previsão de conclusão até às 19h (14h em Brasília). Após isso, a fumaça que indica a eleição (ou não) de um novo Pontífice será lançada.

A partir do segundo dia de votações, o Conclave segue um cronograma regular: são realizadas quatro votações diárias, divididas em duas pela manhã e duas à tarde. Contudo, o público acompanha apenas duas fumaças diárias: a primeira por volta das 12h (7h em Brasília) e a segunda às 17h30 (12h30 em Brasília). As cédulas das votações da manhã e da tarde são queimadas em conjunto, o que explica o número reduzido de fumos visíveis.

Se o novo Papa for eleito já na primeira votação de uma das sessões, a fumaça branca pode surgir antes do horário estipulado, sinalizando que o quórum de dois terços foi atingido. Após a fumaça branca, o anúncio oficial — o tradicional “Habemus Papam” — costuma ser feito entre 45 minutos e uma hora depois, com o novo Pontífice se apresentando à multidão na sacada da Basílica de São Pedro.

Horários de votação:

10h (5h em Brasília) até 12h (7h em Brasília)

16h30 (10h30 em Brasília) até às 17h30 (12h30 em Brasília)

O que é o conclave?

O conclave é o processo pelo qual a Igreja Católica escolhe um novo papa, que ocorre após a morte ou renúncia do pontífice anterior.

Durante o conclave, os cardeais eleitores — atualmente limitados a 120 com menos de 80 anos — se reúnem na Capela Sistina, no Vaticano, em total isolamento do mundo exterior. Para que um candidato seja eleito papa, é necessário que ele obtenha pelo menos dois terços dos votos. As votações são secretas e são repetidas até que um candidato atinja esse número. Quando a eleição é concluída, a fumaça branca anuncia ao público a escolha do novo pontífice.

O que significa a palavra conclave?

O termo "conclave" vem do latim cum clavis ("com chave"), referindo-se à prática histórica de trancar os cardeais até a eleição de um novo líder.

PARA TER CONTEXTO...