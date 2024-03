Quem é o 'rei das loterias' da Índia, ex-dono de casa de chá e maior doador político do país

O "rei das loterias" da Índia, Santiago Martin, acusado pelas autoridades de fraude e lavagem de dinheiro, emergiu com sua empresa como o principal doador político da nação sob um sistema de financiamento opaco. As informações são da agência de notícias Reuters.

A Future Gaming and Hotel Services, de Santiago Martin, gastou 13,68 bilhões de rúpias indianas (US$ 165 milhões) entre 2019 e 2024 — 40% mais do que o próximo maior doador — sob o sistema de financiamento, que permitia doações anônimas e ilimitadas para partidos políticos, mostraram dados na quinta-feira.

As informações, publicadas pela comissão eleitoral sob ordens da Suprema Corte da Índia, mostram que o Bharatiya Janata Party, do primeiro-ministro Narendra Modi, foi o maior receptor geral, mas não detalha para qual partido cada doador contribuiu.

A Future Gaming não respondeu ao pedido da Reuters para comentar sobre suas doações. Embora o tribunal tenha considerado o sistema de "títulos eleitorais" inconstitucional, não houve sugestão de que as doações fossem impróprias.

Santiago Martin, de 59 anos, construiu um império de loterias e imóveis a partir da venda de bilhetes de loteria quando adolescente.

Figura extravagante que fez amigos em todo o espectro político, Martin esbanjou em políticos, distribuindo presentes caros à medida que seu império comercial crescia, segundo relatos da imprensa local.

Depois da adolescência trabalhando em Myanmar para sustentar sua família, Martin retornou à Índia no final dos anos 1980 e abriu uma casa de chá em Coimbatore, no sul do país. Mas ele logo mudou de ramo para as loterias.

"O comércio de loterias foi uma dupla bonança para ele," diz Leema Rose, esposa de Martin, ao jornal The Times of India. "As vendas aumentaram e muitas vezes os prêmios de bilhetes não vendidos também acabavam em seus bolsos."

Em 1987, no ano em que se casou, Martin, com 26 anos, havia aberto cinco lojas de loterias em Coimbatore. Ele então se aventurou na impressão de bilhetes em 1988, lançando seu próprio negócio de loterias com várias marcas e prêmios mais altos.

Martin também expandiu seu negócio para outros estados e eventualmente para os vizinhos Butão e Nepal, onde tinha o monopólio na distribuição dos bilhetes, de acordo com seu site.

Ele também produziu um filme de 200 milhões de rúpias (US$ 2,4 milhões) — escrito pelo chefe de governo do estado de Tamil Nadu e baseado no romance Mother do escritor russo Maxim Gorky — que foi lançado em 2011.

Naquele ano, o partido governante do estado perdeu as eleições e o destino de Martin mudou.

Ele e seus afiliados enfrentaram acusações de fraude em 32 casos de escândalo de loteria registrados pela Polícia Federal da Índia, incluindo por supostamente fraudar o estado de Sikkim em mais de 45 bilhões de rúpias em receitas de bilhetes de loteria não pagas.

Ele foi preso com vários políticos por oito meses em conexão com 14 casos, incluindo acusações de grilagem de terras, fraude e vendas ilegais de loteria. Ele não foi condenado em nenhum dos casos, alguns dos quais ainda estão pendentes, e foi libertado sob fiança em 2012.

A esposa de Martin compartilhou o palanque em 2014 com Modi durante sua campanha bem-sucedida para primeiro-ministro, e o filho mais velho de Martin, Charles, juntou-se ao partido de Modi um ano depois.

Martin e sua empresa negaram qualquer irregularidade. Seu conglomerado, Martin Group, disse em outubro que o grupo e suas empresas obedecem à lei e que Martin foi o maior pagador de impostos da Índia no ano fiscal até março de 2003.