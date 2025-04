Quem é o cardeal afastado por Francisco que insiste em participar da escolha do próximo papa?

Angelo Becciu, cardeal italiano afastado pelo Papa Francisco em 2020 devido a um escândalo financeiro, tenta reverter a decisão e participar do próximo conclave. Becciu, que foi excluído da Cúria Romana e perdeu o direito de votar em futuros conclaves após seu envolvimento no caso de compra de um imóvel de luxo em Londres, afirma que sua exclusão não foi formalizada adequadamente e que suas prerrogativas cardinais permanecem intactas.

A decisão de Francisco de retirar os direitos de Becciu foi um dos momentos mais controversos de seu pontificado, dado o impacto do escândalo financeiro que envolveu a Santa Sé. Becciu, no entanto, nega as acusações de fraude e corrupção e argumenta que o Papa não tem autoridade para excluí-lo sem um pedido formal de renúncia.

Contexto do escândalo do cardeal Becciu

O caso que resultou na punição de Becciu está relacionado à compra de um edifício de luxo em Londres, que causou um rombo de 139 milhões de euros nas finanças do Vaticano. Becciu, que era o número três da hierarquia do Vaticano, foi acusado de envolvimento em decisões financeiras irregulares e de favorecimento a familiares e amigos. Em 2023, foi condenado a cinco anos e meio de prisão, com um recurso marcado para o outono.

Becciu foi afastado de seus cargos pela decisão do Papa Francisco em setembro de 2020, após a investigação sobre as finanças da Santa Sé. No entanto, ele manteve o título de cardeal, o que levanta a questão de sua participação no conclave. O cardeal italiano argumenta que, ao ser convocado para o consistório, Francisco reconheceu suas prerrogativas cardinais, o que, segundo ele, valida sua presença na eleição do novo Papa.

O papel das Congregações Gerais no conclave

As Congregações Gerais dos cardeais são fundamentais antes do conclave, pois servem como um espaço para alianças e discussões sobre os candidatos à sucessão papal. Embora Becciu tenha sido afastado das funções eclesiásticas, ele foi convidado para essas reuniões, o que lhe permite interagir com outros cardeais e potencialmente influenciar o processo de escolha do novo Papa.

O decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, será responsável por decidir se Becciu poderá participar da eleição papal. A situação é delicada, pois a presença de Becciu no conclave poderia gerar tensões, especialmente entre os cardeais que são críticos à linha adotada por Francisco.

O futuro de Becciu e a sucessão papal

Embora Becciu tenha sido visto como um potencial candidato à sucessão papal antes do escândalo, seu nome agora está envolvido em controvérsias que podem afetar sua influência dentro da Igreja. Além de seu envolvimento no escândalo financeiro, Becciu também foi citado em outros casos de corrupção e favorecimento, o que aumentou a resistência de alguns cardeais a sua participação no conclave.

Enquanto isso, o Sacro Colégio se prepara para a escolha do próximo Papa, e as tensões internas aumentam, especialmente com a decisão sobre a inclusão de Becciu na votação.

