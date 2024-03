Quem é Daniela Klette, fã de capoeira, vizinha prestativa e a mulher mais procurada da Alemanha

As autoridades levaram mais de 30 anos para capturar uma das fugitivas mais procuradas da Alemanha, Daniela Klette, depois de um jornalista investigativo usar um software de reconhecimento facial para localizá-la.

A polícia alemã chamou sua prisão, feita na semana passada, de uma "obra-prima" e um "marco", mas jornalistas têm apontado que a descoberta foi feita antes por um podcast, para o qual o jornalista Michael Colborne colaborou.

Colborne procurou correspondências para as fotografias de procurada de décadas atrás de Daniela Klette, membro do grupo militante de esquerda Fração do Exército Vermelho. Trata-se do maior grupo terrorista da Alemanha pós-guerra, originalmente conhecido como Gangue Baader-Meinhof, que possivelmente foi responsável por 30 assassinatos e 200 feridos.

Em vez disso, o software de reconhecimento facial que ele usou identificou uma mulher chamada Claudia Ivone. Em uma imagem, ela posava com a turma com quem praticava capoeira. Outra mostrava ela com um adereço branco na cabeça, jogando pétalas de flores com a sociedade afro-brasileira da qual participava.

Claudia Ivone era o nome utilizado por Klette usado por anos, enquanto vivia uma vida pacata em Berlim.

Ainda não está claro se as descobertas de Colborne para o podcast Legion, cuja última temporada sobre a Sra. Klette foi lançada em dezembro na emissora pública ARD da Alemanha, realmente levaram à descoberta da Sra. Klette pela polícia. A polícia diz que a encontrou graças a uma denúncia em novembro, mais ou menos na mesma época em que o Sr. Colborne, de 42 anos, e o Legion estavam fazendo sua pesquisa.

A polícia é proibida por rigorosas leis de privacidade de usar ferramentas semelhantes de comparação facial. Em vez disso, dependem de uma impressão artística de como Klette se pareceria aos 65 anos.

"Alguém como eu, que não fala alemão, que não sabe muito além do básico sobre a história de Daniela Klette - Por que fui capaz de encontrar uma pista em literalmente 30 minutos?" disse o jornalista ao jornal New York Times. "Existem centenas de extremistas de direita alemães com mandados de prisão. Se eu posso encontrar alguém que está foragido há 30 anos, por que as autoridades alemãs não conseguem encontrar algumas dessas outras pessoas procuradas?"

Quem é Daniela Klette?

Durante seu tempo escondida, a polícia diz. Klette e dois cúmplices, Ernst-Volker Staub e Burkhard Garweg, que também são procurados por atividades da Fração do Exército Vermelho, cometeram pelo menos 13 roubos violentos, rendendo-lhes cerca de dois milhões de euros (um pouco mais de US$ 2,1 milhões).

A polícia ainda está procurando por Staub e Garweg. Eles acreditam que os dois homens ainda estão em Berlim.

A Sra. Klette viveu por anos no bairro historicamente de esquerda de Kreuzberg. Vizinhos disseram a repórteres locais que ela era uma presença amigável e calma e que frequentemente era vista com um grande cachorro branco.

Ela dava aulas particulares de matemática para crianças locais e ajudava imigrantes turcos a escrever cartas em alemão, disse um vizinho ao Bild, um tabloide. Um namorado, que às vezes a visitava, dizia-se que tinha mais ou menos a mesma idade que a Klette e usava uma longa trança branca.

Uma mulher brasileira morando em Berlim postou no Facebook sobre seu choque ao descobrir que uma mulher com quem ela fazia capoeira era uma fugitiva em fuga.

"Se a polícia secreta alemã não encontrou Daniela Klette, não é como se os brasileiros tivessem adivinhado que a capoeirista, que desfilou no Carnaval das Culturas, é a terrorista nacional e internacional mais procurada da Alemanha", ela escreveu.

No Facebook, a Sra. Klette postava principalmente fotos de flores e cartazes anunciando eventos na associação afro-brasileira na qual era ativa.