Quem é brasileira entre 11 mortos por atropelamento em festival no Canadá

A musicista brasileira Kira Salim, de 34 anos, foi uma das 11 vítimas fatais de um atropelamento em massa durante um festival de rua em Vancouver, no Canadá, na madrugada deste domingo. A informação foi confirmada pelo Itamaraty e por familiares da vítima.

A polícia de Vancouver informou que o autor do atropelamento, um homem de 30 anos, foi contido por populares e preso em seguida. Ele foi indiciado por homicídio culposo e, segundo autoridades locais, possui histórico de problemas mentais e interações frequentes com os serviços de saúde. As autoridades descartaram qualquer motivação terrorista. O chefe interino da polícia, Steve Rai, classificou o dia como “o mais sombrio da história da cidade” e expressou solidariedade às vítimas e suas famílias.

Quem era a vítima?

Nascida no Rio de Janeiro, filha de mãe argentina e pai gaúcho, Kira Salim era reconhecida por seu envolvimento com causas sociais e pela paixão pela educação inclusiva. Formada em Licenciatura em Música pela Unirio e mestre em Intervenção Psicológica no Desenvolvimento e Educação pela Universidad Europea del Atlántico, Kira atuava como educadora em uma escola na cidade de New Westminster, onde buscava criar ambientes de aprendizado que acolhessem jovens de diferentes origens e identidades.

Defensora da causa animal e dos direitos humanos, em especial da comunidade LGBT, Kira se mudou para o Canadá há cerca de três anos com o marido, uma cachorrinha resgatada no Brasil e cinco gatos.

O atropelamento aconteceu durante as comemorações do Dia de Lapu-Lapu, um evento cultural filipino que homenageia o chefe indígena Lapu-Lapu, que liderou a vitória sobre as forças colonizadoras comandadas pelo português Fernão de Magalhães.

O incidente mortal ocorre um ano após o canadense Nathaniel Veltman ter sido condenado à prisão perpétua por atropelar uma família muçulmana com seu caminhão na rua em Ontário, em 2021. A decisão no caso de Veltman foi a primeira no Canadá a vincular supremacia branca e terrorismo em um caso de assassinato.