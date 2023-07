Queda de avião na Colômbia deixa seis mortos, incluindo cinco políticos

Cinco membros do partido de direita Centro Democrático e o piloto de um avião que caiu na quarta-feira morreram na Colômbia, informaram as autoridades locais. O acidente com a aeronave aconteceu no município de San Luis de Gaceno, no departamento de Boyacá, segundo a Aeronáutica Civil, que investiga as causas.

O Centro Democrático lamentou no Twitter a morte de cinco de seus membros, entre eles a ex-senadora Nohora Tovar, o deputado do departamento de Meta, Dimas Barrero, e o vereador da cidade de Villavicencio, Oscar Rodríguez.

Lamento profundamente la muerte de mis compañeros de partido que sufrieron accidente en una avioneta en zona rural del municipio de San Luis de Gaceno en #Boyacá. Condolencias a las familias de: [Hilo...] pic.twitter.com/bKIKYGUPJS — Josué Camacho (@JosueCamachoEs) July 19, 2023

Entenda o acidente

O avião saiu de San Luis de Gaceno com destino a Bogotá. O candidato a governador de Meta, Eliodoro Álvarez, também morreu no acidente.

“Uma enorme tragédia enluta o Centro Democrático”, lê-se numa imagem divulgada pela agremiação política, à qual pertencem os ex-presidentes Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022). Segundo a mídia local, os passageiros iriam participar de uma cúpula do partido na capital.

O presidente, o esquerdista Gustavo Petro, enviou via Twitter seus "pêsames às famílias desses líderes políticos". O prefeito de San Luis de Gaceno, Juan Buitrago, disse à W Radio que uma "explosão muito alta" foi ouvida após o acidente. No entanto, as chuvas dificultam o resgate dos corpos.