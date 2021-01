Quatro pessoas morrem durante invasão ao Congresso dos EUA

A polícia de Washington informou que quatro pessoas morreram durante a invasão de apoiadores de Donald Trump ao Congresso dos Estados Unidos. Manifestantes tentavam impedir a ratificação da vitória eleitoral de Joe Biden, que foi concluída na madrugada desta quinta-feira.

Entre os mortos está uma mulher apoiadora de Trump baleada e outras três pessoas que morreram de “emergências médicas”, informou o chefe de polícia Robert Contee. A polícia está investigando o tiroteio e não deu mais detalhes sobre as outras vítimas.

Ao menos 14 polícias ficaram feridos e muitos foram hospitalizados. O chefe de polícia também informou que 52 pessoa foram presas, das quais 47 desrespeitaram o toque de recolher estipulado pela prefeitura de Washington.

Membros do gabinete do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiram a possibilidade de destituir o presidente, informou a mídia americana na noite desta quarta-feira. As discussões centraram-se na 25ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, que permite a destituição de um presidente pelo vice-presidente e pelo gabinete se ele for considerado “incapaz de cumprir os poderes e deveres de seu cargo”.

Trump prometeu uma “transição ordenada em 20 de janeiro”, logo após o Congresso ratificar a vitória do democrata Joe Biden. O presidente americano voltou a dizer que discorda do resultado das eleições.