Quatro membros dos 'Proud Boys' são culpados de 'sedição' por ataque ao Capitólio

Quatro integrantes do grupo de extrema direita "Proud Boys", envolvidos no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, foram condenados por "sedição", informou a imprensa americana.

Entre eles está o ex-líder do grupo, Enrique Tarrio.

Cinco membros do grupo foram julgados por um tribunal de Washington por terem invadido a sede do Congresso junto com outros apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump, quando os legisladores se preparavam para certificar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais.

O júri discordou sobre a acusação de "sedição" para o quinto réu. Todos os cinco foram considerados culpados de obstruir o trabalho do Congresso e de destruição dos bens públicos.

A invasão do Capitólio

Desde a invasão de 6 de janeiro de 2021, mais de 950 partidários de Donald Trump foram presos e acusados de semear o caos no Congresso.

Em outros julgamentos, concluídos em novembro e janeiro, seis integrantes de outra milícia de extrema direita, os "Oath Keepers", foram condenados por sedição, que é punível com até 20 anos de prisão, entre eles o seu fundador, Stewart Rhodes.

Esta acusação envolve planejar o uso da força para se opor ao governo. É difícil de se provar e raramente é usada.

O julgamento dos cinco membros dos Proud Boys começou em dezembro em um tribunal da capital federal.

Enrique Tarrio, ex-presidente nacional dos Proud Boys, preso em Miami em março de 2022, não estava em Washington em 6 de janeiro, mas era suspeito de liderar o ataque.

Contato subterrâneo

De acordo com a acusação, Enrique Tarrio conversou com Stewart Rhodes em 5 de janeiro em um estacionamento subterrâneo em Washington e manteve contato com membros dos Proud Boys que entraram no Capitólio.

Os outros quatro eram acusados de terem participado diretamente do ataque ao Capitólio.

Em um vídeo, um deles, Dominic Pezzola, aparece com um escudo roubado da tropa de choque da polícia quebrando uma janela do Capitólio. Também foi condenado por roubo em propriedade do Estado.

Como foi a invasão

Em 6 de janeiro de 2021, milhares de simpatizantes de Donald Trump se reuniram em Washington para protestar contra o resultado das eleições de 2020, nas quais o ex-presidente perdeu para Biden.

Uma multidão invadiu a sede do Congresso dos Estados Unidos.

Foram cinco mortes vinculadas direta ou indiretamente ao ataque, e 140 policiais feridos.

Uma investigação não vinculante de uma comissão parlamentar recomendou que Trump fosse acusado criminalmente por convocar a insurreição e por conspiração contra o Estado.

Trump, por sua vez, considera a investigação uma manobra para atrapalhar sua candidatura à Presidência nas eleições de 2024.

Um procurador especial, Jack Smith, está investigando o papel do ex-presidente republicano nas tentativas de anular os resultados das eleições presidenciais de 2020. Terminadas as investigações, ele poderá decidir indiciá-lo ou não.