Quase 8 em 10 pessoas do mundo não confiam em Trump, diz pesquisa

Quase oito em cada dez pessoas no mundo não confiam na liderança de Donald Trump em temas de política internacional, segundo uma pesquisa do Pew Research Center com 36 países entre fevereiro e maio de 2026.

O levantamento, realizado com mais de 42 mil entrevistados, aponta uma percepção amplamente negativa sobre a atuação do presidente americano em questões globais, além de uma deterioração na imagem dos Estados Unidos como parceiro internacional confiável.

Queda de confiança em escala global

De acordo com o estudo, apenas 23% dos entrevistados dizem ter confiança na capacidade de Trump de lidar com assuntos internacionais. Em todos os países pesquisados, a avaliação negativa supera a positiva, e em muitos casos a diferença é ampla.

A pesquisa também indica que não há nenhum país onde a confiança no presidente americano tenha aumentado em relação ao ano anterior, enquanto em 16 de 24 nações com histórico de comparação houve queda nas avaliações.

O cenário se repete na percepção sobre os Estados Unidos como um todo: a maioria dos entrevistados avalia negativamente a imagem do país em temas como política externa, democracia e respeito às liberdades individuais.

Percepção no Brasil piora No caso do Brasil, a piora na percepção sobre os Estados Unidos aparece principalmente em três frentes: confiança na liderança de Washington, avaliação sobre o papel global do país e leitura sobre o respeito às liberdades individuais dentro da democracia americana. Segundo o levantamento, a fatia de brasileiros que considera os EUA um parceiro confiável diminuiu em comparação a pesquisas anteriores, acompanhando a tendência observada em outros países da América Latina e da Europa. Também caiu a proporção dos que veem os Estados Unidos como uma força positiva para a estabilidade global, além de ter aumentado o grupo que avalia negativamente a atuação americana em temas de política externa e gestão de conflitos internacionais. Outro ponto de deterioração está na percepção sobre o funcionamento das instituições americanas. Mais entrevistados passam a dizer que os Estados Unidos não respeitam plenamente as liberdades individuais de sua população, sinalizando maior ceticismo em relação à solidez democrática do país. O conjunto dos dados coloca o Brasil no grupo de países onde a imagem dos EUA deixou de ser majoritariamente positiva em anos anteriores e passou a uma avaliação mais dividida ou negativa, refletindo a queda geral observada no levantamento global.

EUA perdem espaço como parceiro confiável

O estudo mostra que a proporção de pessoas que consideram os Estados Unidos um parceiro confiável caiu de forma acentuada em países com laços históricos com Washington.

No Canadá, por exemplo, o índice caiu de 83% em 2022 para 35% atualmente. Tendência semelhante foi observada em países da Europa e da Ásia-Pacífico.

Em média, apenas 35% dos entrevistados em 36 países afirmam que os Estados Unidos contribuem para a paz e a estabilidade global, enquanto a maioria não compartilha dessa visão.

Imagem dos EUA se deteriora em múltiplas frentes

Além da liderança política, a pesquisa aponta queda na avaliação sobre o respeito às liberdades individuais dentro dos Estados Unidos. Em média, 56% dos entrevistados afirmam que o país não respeita as liberdades pessoais de sua população.

Outro ponto de desgaste é a percepção de que Washington considera os interesses de outros países ao formular sua política externa. Apenas 32% dizem acreditar que isso ocorre de forma consistente.

Segundo o levantamento, essas avaliações negativas se tornaram mais comuns em diversas regiões do mundo ao longo dos últimos anos, refletindo mudanças graduais na percepção internacional sobre os EUA.

Divisão regional e exceções pontuais

Apesar do cenário geral negativo, alguns países mantêm níveis relativamente mais altos de confiança, como Filipinas, Israel e partes da África. Ainda assim, mesmo nesses casos, o estudo registra oscilações recentes.

Já em regiões como Europa, América Latina e partes da Ásia, predominam avaliações negativas tanto sobre Trump quanto sobre a política externa americana.

O levantamento foi realizado com 42.151 pessoas em 36 países, entre fevereiro e maio de 2026, e revela uma tendência de erosão gradual da imagem dos Estados Unidos no cenário internacional.

No conjunto, os dados sugerem um ambiente de crescente ceticismo global em relação à liderança americana em um momento de forte instabilidade geopolítica.