Qual foi o maior terremoto do mundo? Veja lista com os 5 mais desvastadores

Terremotos são mais comuns do que se pensa. Somente nos quatro primeiros meses de 2023 foram registrados quase 60 tremores de terra em todo o planeta classificados como "significantes", segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGC, sigla em inglês).

Nesta categoria estão aqueles que preenchem alguns requisitos como magnitude, número de vítimas e a quantidade de outros tremores que ocorrem em sequência. Nesta escala, o maior do ano, até abril, foi o que atingiu a Turquia e Síria em fevereiro. O terremoto teve magnitude de 7,8 e deixou mais de 50 mil mortos.

Apesar de ter sido um dos piores em número de vítimas, não foi o maior tremor da Escala Richter – que vai até 10 com cada ponto significando dez vezes mais destruição que o grau anterior. Um abalo no Chile, em 1960, foi o que mais se aproximou do limite entre os mais devastadores. Um terremoto de grau 10 nunca foi registrado.

1. Valdivia, Chile, 1960 – magnitude 9.5

O pior terremoto da história matou 1.655 pessoas e deixou mais de 3 mil feridos. As estimativas apontam que os danos tiveram um custo de US$ 550 milhões, com quase 2 milhões de pessoas desabrigadas. Os reflexos do tremor de terra foram sentidos a quilômetros de distância, com tsunami que atingiu áreas do Havaí, Japão e Filipinas.

2. Alaska, Estados Unidos, 1964 – magnitude 9.2

Por ter sido em uma área menos populosa que o terremoto no Chile, o tremor, que ocorreu no Alaska, durou 3 minutos e deixou 128 mortes, sendo sentido também em partes do Canadá. Os custos com danos estruturais foram estimados em US$ 311 milhões. Um tsunami causado pelo terremoto causou danos até no Havaí.

3. Sumatra, Indonésia, 2004 – magnitude 9.1

O maior terremoto em número de vítimas, o tremor na Indonésia deixou 227,9 mil mortes, e 1,7 milhão de desabrigados em 14 países do sul da Ásia e do leste da África. O tsunami que ocorreu após o abalo sísmico atingiu uma vasta porção de terras das ilhas asiáticas, causando a maior partes das mortes. Após o desastre, diversos protocolos de segurança foram adotados.

4. Sendai, Japão, 2011 – magnitude 9.1

O abalo foi em um ponto no fundo do Oceano Pacífico, a 130 quilômetros de Sendai, acompanhado de uma onda gigante que devastou boa parte da costa leste japonesa. A força da onda levou a um acidente nuclear na usina de Fukushima, a 260 quilômetros de Tóquio. O desastre nuclear é considerado o maior depois nas bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Os dados oficiais contabilizam mais de 15 mil mortes.

5. Kamchatka, Rússia, 1952 – magnitude 9.0

Apesar da magnitude e estar na lista dos maiores terremotos do mundo, o tremor não teve registro de vítimas por estar em uma área menos habitada na Rússia. Mesmo assim, o abalo foi sentido até no Havaí e os estragos são estimados em US$ 1 milhão.