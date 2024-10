Qual a chave para a felicidade? Professor de Stanford vai a país mais feliz do mundo e dá a resposta

Qual é a chave para a felicidade humana? Essa é uma das maiores questões da vida e Ron Gutman dedicou grande parte de sua carreira a aprender mais sobre o assunto.

Gutman é professor adjunto de Stanford, empreendedor, autor e palestrante. Ele é conhecido por sua palestra no TED de 2011 "O poder oculto do sorriso", assistida mais de 6,5 milhões de vezes.

Em sua busca para aprender mais sobre a felicidade humana, ele decidiu fazer neste ano uma viagem por três semanas pelo Butão, onde conversou com acadêmicos, clérigos e moradoras aos pés do Himalaia.

Viagem pelo Butão

Situado entre os dois países mais populosos do mundo, Índia e China, o Butão é conhecido por seu princípio de governo de priorizar a felicidade e o bem-estar humanos em detrimento do desenvolvimento econômico.

“Me aprofundar na compreensão da felicidade me levou a pesquisar sobre o Butão, porque eles colocam ênfase nisso”, disse Gutman à CNBC. Eles são muito conscientes da natureza, muito protetores da natureza... É sagrado para eles. Você não pode cortar uma árvore sem obter uma permissão muito especial", falou.

Muitos moradores veem suas vidas não apenas como sendo conectadas à natureza, mas sendo da própria natureza, analisou o professor - 70% do território do país é coberto por florestas.

A chave para a felicidade: simplicidade

Então, qual é a chave para a felicidade humana? Para Gutman, a resposta é simples — é simplificar.

“Quanto mais eu avanço na pesquisa sobre a felicidade, mais eu pessoalmente a entendo melhor, mais eu a conecto à atenção plena”, disse Gutman.

Ele descobriu durante sua viagem, observando as pessoas no Butão e por meio de suas conversas com o clero local, que a felicidade está conectada à atenção plena, que pode ser encontrada na natureza.

“Na cultura moderna, estamos muito concentrados no que está acontecendo lá fora. Há muito estímulo chegando até nós... Em algum momento, nos tornamos quase prisioneiros disso”, disse Gutman. “A natureza cria exatamente o oposto... A natureza está lá, simplesmente acontece.”

Claro que nem tudo são flores no reino do Butão - sim, é uma monarquia.

O país saiu da categoria de Países Menos Desenvolvidos das Nações Unidas em dezembro passado. Seu produto interno bruto per capita por ano era de cerca de US$ 3.700 em 2022, de acordo com dados do Banco Mundial.

"Nós vemos isso como talvez pobreza — PIB baixo", disse Gutman à CNBC. "Não é uma vida fácil porque essas pessoas não são ricas, mas são felizes", diz.