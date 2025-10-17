Quais serão os próximos passos para negociar o tarifaço de Trump após a reunião entre Rubio e Vieira

A negociação entre o Brasil e os Estados Unidos para rever as tarifas impostas pelos americanos aos produtos brasileiros teve um avanço importante na quinta-feira, 16, mas ainda há vários passos antes de um possível acordo.

Na quinta, o secretário Marco Rubio e o ministro Mauro Vieira, chefes das diplomacias dos dois países, tiveram uma reunião em Washington. Após o encontro, os dois países divulgaram um comunicado conjunto em que disseram concordar em "conduzir discussões em várias frentes, além de estabelecer uma rota de trabalho conjunta".

"Ambas as partes também concordaram em trabalhar conjuntamente pela realização de reunião entre o Presidente Trump e o Presidente Lula na primeira oportunidade possível”, diz o comunicado.

Assim, agora haverá reuniões entre equipes de negociadores dos dois países para identificar pontos em que o Brasil possa fazer concessões, de modo a convencer os americanos a retirar a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros a partir de agosto.

"A gente conseguiu, com essa conversa, ver frutos da conversa bilateral entre Lula e Trump na ONU. O diálogo foi efetivamente destravado. O grande ponto aqui é olhar para o futuro e ver se esse escalonamento vai continuar", diz José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da consultoria BMJ.

Durante semanas, o governo brasileiro tentou entrar em contato para negociar as tarifas, mas não conseguiu interlocução. O cenário mudou em setembro, após uma breve conversa presencial entre Lula e Trump nos bastidores da Assembleia Geral da ONU. Depois, os presidentes tiveram uma ligação telefônica, em 6 de outubro, seguida pelo encontro dos chanceleres, na última quinta-feira.

"Salvo alguma decisão muito personalista [de Trump] no curto prazo, o que a gente tem de ver agora é uma normalização dessas negociações. Mas não dá para dizer que as tarifas vão cair amanhã ou que vai ter um acordo relacionado a terras raras no curtíssimo prazo; não funciona assim", afirma Pimenta.

A lista de demandas atuais dos americanos não foi tornada pública, mas analistas e pessoas próximas às conversas apontam três áreas principais: a abertura do mercado brasileiro ao etanol americano, a redução de regulamentações brasileiras contra empresas de tecnologia dos EUA e o aumento do acesso americano a minerais críticos.

"Apesar da ausência de anúncios concretos, o tom da conversa marcou uma mudança relevante. Os dois governos demonstraram disposição para reconstruir uma relação pragmática. O tema central foi o tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras", diz Bruna Santos, diretora do programa de Brasil do think tank Inter-American Dialogue, com sede em Washington.

"O Brasil busca reduzir ou suspender a tarifa enquanto as negociações avançam", diz Santos.

Incógnita política

Em julho, Trump anunciou que taxaria o Brasil em 50% para forçar o país a suspender o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outras razões.

Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado, em setembro, e Trump não falou mais dele. No entanto, o governo dos EUA aplicou sanções contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e outras punições a autoridades brasileiras, que seguem em vigor.

Assim, há dúvidas se o tema poderá chegar à mesa de negociações entre os dois países em algum momento ou se as conversas se concentrarão em questões comerciais, nas quais há espaço para acordos.

"É um ponto notável o distanciamento de Washington em relação à família Bolsonaro, sinal de que o tema perdeu relevância na agenda bilateral", avalia Santos, do Inter-American Dialogue.

Quando Trump e Lula vão se encontrar?

Embora os governos do Brasil e dos EUA tenham dito que uma reunião entre os dois presidentes deverá ocorrer em breve, a data para isso ainda está sendo negociada.

De modo geral, as reuniões entre presidentes tratam de temas que já foram negociados antes pelos diplomatas. Assim, é preciso algum tempo para realizar as conversas técnicas, nas quais se debata o que cada lado pode oferecer. Essas negociações estão em andamento agora.

Depois disso, é preciso definir uma data viável. Uma oportunidade será a reunião de Cúpula da Asean, de 26 a 28 de outubro, em Kuala Lumpur, na Malásia. Trump e Lula disseram que irão ao evento, e poderão se reunir às margens do encontro.

Lula também disse que poderia ir aos Estados Unidos se encontrar com Trump. Uma vinda de Trump ao Brasil parece improvável.

As negociações do tarifaço também dependem muito do humor e das decisões pessoais de Trump. Em vários casos, ele fez mudanças bruscas de posição, incluindo, no caso do Brasil, o que torna o cenário ainda bastante incerto.