Quais são os países mais ricos do mundo em 2025? EUA não está no top 5

Quando pensamos nos países mais ricos do mundo, não seria estranho imaginar os gigantes. Estados Unidos, China e Alemanha são nomes que podem vir à mente. Ao mesmo tempo, nações menores muitas vezes não despertam o mesmo sentimento. Muitas pessoas podem se surpreender ao descobrir que os países mais ricos do mundo também estão entre os menores.

A riqueza de países pode vir de várias fontes: de setores financeiros sofisticados que atraem investimento estrangeiro a recursos naturais. Mas, quando o tema é ser rico, tamanho não é documento.

Essa riqueza pode ser medida de várias maneiras. Enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) por si só mede o valor de todos os bens e serviços produzidos no país, se dividirmos esse valor pelo número de residentes permanentes podemos descobrir a riqueza média da população comparada a outros países.

Todavia, medições assim favorecem países pequenos com uma economia desproporcionalmente grande para a sua população. Se levarmos então as taxas de inflação e os custos médios de vida de cada país, conseguimos uma nova medida: a Paridade do Poder de Compra (PPC), medida em dólares.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) mantém índices atualizados (veja aqui) que medem a riqueza de países por meio do PIB per capita, levando em conta o PPC.

Esses são os 5 países mais ricos desse ano de acordo com essa métrica, em dólares:

Os 5 países mais ricos de 2025

1. Liechtenstein - Valor PIB per capita/PPC: 201.112,27 dólares



Sexto menor país do mundo, com uma área de 160 quilômetros quadrados, o Liechtenstein, um diminuto principado europeu encravado entre a Suíça e a Áustria, lidera o ranking, segundo o FMI. Com pouco menos de 40 mil habitantes, o país registra um dos maiores PIBs per capita do mundo quando ajustado por paridade de poder de compra — um reflexo direto de sua economia altamente especializada e de altíssimo valor agregado.

A prosperidade não vem do tamanho, mas da estratégia. Liechtenstein construiu sua riqueza a partir de um setor industrial sofisticado — com destaque para engenharia de precisão, equipamentos médicos e tecnologia — combinado a um sistema financeiro robusto e historicamente atrativo para empresas internacionais. A carga tributária corporativa é baixa, o ambiente regulatório é estável e a integração econômica com a Suíça garante acesso a mercados e moeda forte, mesmo fora da União Europeia.

O resultado é uma economia pequena em escala, mas extremamente eficiente, capaz de gerar níveis de renda comparáveis — e até superiores — aos dos grandes centros financeiros globais.

2. Singapura, Ásia – Valor PIB per capita/PPC: 156.969,07 dólares

Em segundo lugar está a nação insular de Singapura, na Ásia. Dos seus 6,1 milhões de habitantes, curiosamente, a pessoa mais rica do país, com um patrimônio líquido superior a US$ 35 bilhões, é o brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook.

A escolha de viver lá não foi acidental: Singapura é um famoso paraíso fiscal onde ganhos capitais e dividendos são isentos de impostos, tornando o pequeno país, que se tornou independente da Malásia em 1965, extremamente atrativo para negócios, investidores e empreendedores.

3. Luxemburgo, Europa – Valor PIB per capita/PPC: 152.394,64 dólares

Com apenas 670 mil habitantes, o país de Luxemburgo, na Europa, é um dos menores do mundo. Turistas são atraídos pelo seu belo interior repleto de castelos históricos; e empreendedores pelas suas políticas bancárias e mercados abertos.

Seus bancos, em particular, têm altos níveis de liquidez, o que atrai clientes internacionais de todas as partes do mundo, reforçando ainda mais um setor econômico já sofisticado.

4. Irlanda, Reino Unido – Valor PIB per capita/PPC: 147.878,19 dólares

A ilha irlandesa, com 5,3 milhões de habitantes, é principalmente conhecida por suas cervejas. Todavia, o segredo de sua riqueza é outro: corporações multinacionais.

Um dos países mais afetados pela crise de 2008, a Irlanda conduziu fortes reformas em seu setor financeiro, e se abriu para grandes firmas: nomes como Google, Apple, Microsoft e Pfizer moveram suas residências fiscais para o país, para aproveitar os baixos impostos corporativos de 12,5% - um dos menores do mundo desenvolvido.

Com isso, as multinacionais contribuíram para metade do valor total da economia irlandesa.

5. Catar, Oriente Médio – Valor PIB per capita/PPC: 122.283,21 dólares

O segredo por trás da prosperidade dessa potência árabe é simples: suas vastas reservas de petróleo. Crescendo disso, se tornou uma cidade sofisticada com arquitetura e culinária de altíssimo padrão, e se manteve no topo de listas de países mais ricos do mundo por 20 anos.

Com apenas 12% de sua base residencial composta de cidadãos nativos, o Catar depende da mão de obra barata de milhares de trabalhadores imigrantes, que vivem muitas vezes em condições de renda muito distintas, mesmo em uma das nações mais ricas do mundo.

Os 20 países mais ricos do mundo