Quais são as melhores e piores cidades para se viver em 2023? confira

A Economist Intelligence Unit (EIU), braço para pesquisa da revista britânica Economist, divulgou nesta quinta-feira o ranking das melhores cidade para se viver. Viena, na Áustria, ficou no topo da lista pela segunda vez. A divulgação é feita todos os anos.

Para fazer o ranking, chamado Índice Global de Habitabilidade 2023, EIU analisou e classificou 173 cidades e analisou mais de 30 fatores relacionados a saúde, cultura e meio ambiente, educação e infraestrutura. Os dados foram coletados nos dias 13 de fevereiro e 12 de março.

As cidades da região identificada como Ásia-Pacífico são os destinos que apresentam maior melhora nos índices. Em contrapartida, das dez cidades que mais desceram no ranking, três são do Reino Unido — Edimburgo, Manchester e Londres — e duas dos EUA, Los Angeles e San Diego. Ve a o ranking abaixo:

Melhores cidades para se viver

Viena, Áustria

Copenhagen, Dinamarca

Melbourne, Austrália

Sydney, Austrália

Vancouver, Canadá

Zurique, Suíça

Calgary, Canadá

Genebra, Suíça

Toronto, Canadá

Osaka, Japão

Auckland, Nova Zelândia

Piores cidades para se viver