Quais foram os melhores destinos de 2024? Veja as 10 cidades mais visitadas no mundo

Nesta temporada de fim de ano, muitas pessoas começam a planejar as viagens de férias e recesso. Mas sempre surge dúvida sobre os melhores destinos e locais diferentes que vale a pena conhecer pela primeira vez.

Com a recuperação do setor de viagens, muitas cidades se preparam para se destacar em novos aspectos, como a adaptação a novas demandas de turistas e políticas inovadoras de turismo sustentável, como mostra a nova edição do relatório Euromonitor International Top 100 City Destinations Index.

O ranking destaca o desempenho das principais cidades do mundo no setor de turismo, com foco em métricas que abrangem economia, infraestrutura, segurança e sustentabilidade. O ranking avalia 100 destinos ao redor do mundo e analisa dados de 55 indicadores agrupados em seis pilares principais.

A recuperação do turismo e o novo perfil dos destinos

Em 2024, as cidades de todo o mundo veem um novo fôlego no turismo, com um aumento de 19% nas viagens internacionais. A Europa ainda é o destino 'queridinho' da maioria das pessoas, com 793 milhões de deslocamentos de turistas. No entanto, a ascensão de cidades menos visitadas e destinos de terceiro escalão reflete a mudança no foco do pública, que está atrás de alternativas menos saturadas e experiências autênticas. O turismo sustentável e as experiências personalizadas se destacam como as novas “moedas de viagem” que vão moldar os próximos anos.

Embora o crescimento seja promissor, desafios persistem, como a escassez de mão de obra, tensões geopolíticas e uma economia global desacelerada, o que pode limitar o ritmo de expansão de algumas cidades. O turismo se diversifica com o aumento das buscas por destinos que priorizam o turismo lento e experiências fora de temporada.

Destinos sustentáveis em alta

Em 2024, Paris continuou como campeão da preferência por turistas do mundo inteiro, principalmente por causa de sua excelência em infraestrutura e ao sucesso da promoção de eventos como os Jogos Olímpicos, que ocorreram em julho. A cidade também ocupa o terceiro lugar quando o assunto é desempenho e políticas de turismo, destacando-se pela sua preparação para eventos de grande porte e pela modernização de seus espaços urbanos.

Madrid ocupa a segunda posição no ranking geral, impulsionada por sua sólida estratégia de sustentabilidade e a crescente ênfase em turismo responsável. A cidade colocou em prática diversas iniciativas ambientais e sociais que a posicionam como um modelo de inovação para outros destinos globais.

Tóquio, com a desvalorização do iene em 2024, experimenta uma popularidade crescente, especialmente no setor de MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), oferecendo infraestrutura de qualidade a preços mais acessíveis. A cidade ocupa o terceiro lugar no índice global, atraindo tanto turistas internacionais quanto eventos de grande porte.

A competitividade das cidades e a diversificação do turismo

Cidades como Singapura e Bangkok se destacam nos pilares econômicos e de políticas de turismo. Singapura, por exemplo, continua a ser uma das economias mais livres do mundo, com um crescimento do PIB de 2,7% em 2024, além de registrar uma inflação controlada. Bangkok, por sua vez, lidera a categoria de políticas de turismo, principalmente após as recentes melhorias nas regras de visto, que permitiram maior fluxo de turistas internacionais.

No campo do desempenho turístico, Nova York e Orlando também se destacam, com um foco crescente em atrair turistas internacionais de longa estadia e alto poder aquisitivo. Além disso, Bangkok se tornou a cidade com o maior número de chegadas internacionais, ultrapassando os níveis pré-pandemia com um crescimento de mais de 30% em 2024.

Quais são as prioridades do futuro?

À medida que as cidades buscam formas de melhorar a infraestrutura de turismo, Paris e Londres continuam sendo as líderes neste campo, ambos com investimentos pesados na preparação para grandes eventos internacionais. Em 2024, o aumento da demanda por aluguel de curto prazo é outro fator relevante, com um crescimento de 8% globalmente, apesar de um cenário de regulamentações cada vez mais restritivas. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro continuam a liderar a oferta de aluguel de curto prazo, embora a tendência seja de desaceleração.

No campo da saúde e segurança, Macau, Helsinki e Dublin se destacam, oferecendo condições de turismo seguras para visitantes internacionais. Oslo, por outro lado, lidera o pilar da sustentabilidade, com uma forte agenda ambiental seguida de perto por outras capitais nórdicas, como Estocolmo e Helsinki.

