Quais estados brasileiros fazem fronteira com a Venezuela; veja mapa

Dois estados brasileiros fazem divisa com o país, que sofreu um 'ataque em larga escala' realizado por Donald Trump, presidente dos EUA

Brasil divide 2.199 km de fronteira com a Venezuela (Divulgação/Guia Geográfico)

Da Redação
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 11h21.

Com uma extensa fronteira terrestre na região Norte, o Brasil acompanha de perto os desdobramentos do "ataque em larga escala" realizado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, contra Venezuela.

No lado brasileiro, os estados que fazem fronteira com o país venezuelano são Amazonas e Roraima.

A fronteira entre os dois países tem 2.199 quilômetros. Desse total, 90 quilômetros são definidos por linhas convencionais, enquanto 2.109 quilômetros seguem o divisor de águas.

Países da América do Sul que fazem divisa com a Venezuela

Na América do Sul, a Venezuela também faz fronteira com a Colômbia, a oeste e sudoeste, e com a Guiana, a leste.

A Colômbia tem a fronteira mais longa, enquanto a Guiana tem a mais curta.

