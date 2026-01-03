Quais estados brasileiros fazem fronteira com a Venezuela; veja mapa

Brasil divide 2.199 km de fronteira com a Venezuela (Divulgação/Guia Geográfico)
Redação Exame
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 11h21.
Com uma extensa fronteira terrestre na região Norte, o Brasil acompanha de perto os desdobramentos do "ataque em larga escala" realizado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, contra Venezuela.
No lado brasileiro, os estados que fazem fronteira com o país venezuelano são Amazonas e Roraima.
A fronteira entre os dois países tem 2.199 quilômetros. Desse total, 90 quilômetros são definidos por linhas convencionais, enquanto 2.109 quilômetros seguem o divisor de águas.Ataque à Venezuela e Maduro ultrapassam 'linha inaceitável', diz Lula
Na América do Sul, a Venezuela também faz fronteira com a Colômbia, a oeste e sudoeste, e com a Guiana, a leste.
A Colômbia tem a fronteira mais longa, enquanto a Guiana tem a mais curta.Maduro é acusado nos EUA de narco-terrorismo e importação de cocaína