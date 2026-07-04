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Putin parabeniza Trump pelo 250º aniversário do Dia da Independência dos EUA

O chefe de Estado russo expressou confiança no estabelecimento de laços construtivos, equitativos e mutuamente benéficos entre Moscou e Washington

EUA: país celebra nesse sábado, 4, os 250 anos de independência

EUA: país celebra nesse sábado, 4, os 250 anos de independência

EFE
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Agência de Notícias

Publicado em 4 de julho de 2026 às 13h47.

O presidente da Rússia, Vladímir Putin, parabenizou neste sábado, 4, o presidente americano, Donald Trump, pelo 250º aniversário do Dia da Independência dos Estados Unidos.

"A assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos não apenas marcou o início de seu Estado, mas também se tornou um marco importante na história mundial. A Rússia apoiou então incondicionalmente os colonos norte-americanos em sua luta pela liberdade do domínio britânico", disse o presidente russo em mensagem publicada no site do Kremlin.

Putin destacou a história comum das relações entre os países e enfatizou o fato de ambos serem "potências nucleares" e "terem a responsabilidade essencial de garantir a segurança e a estabilidade em escala global".

Ele não fez menção à Guerra Fria, mas a quando Rússia e EUA foram "aliados em duas guerras mundiais" e "juntos libertaram a humanidade dos horrores do nazismo" e ao posterior "papel vital na construção das bases da ordem mundial moderna".

O chefe de Estado russo expressou confiança no estabelecimento de laços construtivos, equitativos e mutuamente benéficos entre Moscou e Washington.

"Desejo a você, Donald, e aos seus entes queridos saúde, bem-estar e sucesso, e felicidade e prosperidade a todos os cidadãos americanos", acrescentou o mandatário russo.

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