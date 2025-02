Putin nomeia economista que negociou com EUA como novo representante para investimentos

O presidente russo, Vladimir Putin, nomeou o economista Kirill Dmitriev, que participou das negociações entre Estados Unidos e Rússia em Riad na semana passada, como seu representante especial para investimentos e cooperação com outros países, de acordo com um decreto publicado no site do Kremlin.

Dmitriev, de 49 anos, com uma carreira brilhante em finanças, é diretor-geral desde a fundação do Fundo Russo de Investimentos Diretos, criado pelo governo em 2011 com um capital de US$ 10 bilhões.

Seu nome se tornou popular entre os russos durante a pandemia de covid-19, pois a instituição financiou a criação da vacina russa Sputnik, e ele se tornou seu principal promotor, tanto no país quanto no exterior.

O economista está sob sanções de vários países ocidentais, incluindo os EUA, por seu apoio à campanha militar lançada há três anos por Putin na Ucrânia.

Um sinal da crescente influência de Dmitriev na comitiva do chefe do Kremlin foi sua participação nas conversas entre os EUA e a Rússia em Riad na semana passada, as primeiras desde 2002.