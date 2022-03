Putin indica avanços em negociações com Ucrânia, mas não dá detalhes

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, indicou, nesta sexta-feira, 11, que houve avanços nas negociações com a Ucrânia por uma solução diplomática para o conflito atualmente em curso entre os dois países.

"Há alguns desdobramentos positivos lá, como nossos negociadores me relataram", disse, durante encontro com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, um de seus principais aliados no cenário internacional. O líder russo, entanto, não forneceu mais detalhes.

Putin voltou a criticar as sanções ocidentais contra Moscou. "Tenho certeza de que vamos superar essas dificuldades e adquirir mais competências, mais oportunidades para nos sentirmos independentes, autossuficientes e, em última instância nos beneficiarmos", disse.

Tropas russas cercam Kiev e Mariupol

A guerra na Ucrânia chega a mais de duas semanas, após os primeiros confrontos em 24 de fevereiro. Nesta sexta, ataques das tropas russas foram registrados no entorno de Kiev, onde a Rússia havia avançado pouco nos últimos dias mas tropas parecem estar se reagrupando para voltar a atacar a capital, segundo relatórios da inteligência do Reino Unido.

Ao sul do país, uma cidade no entorno de Mariupol foi controlada pelos russos segundo uma agência estatal. Foram registrados ainda bombardeios em Kharkiv, no leste, segunda maior cidade da Ucrânia e uma das mais devastadas desde o início da guerra.

Também a partir de hoje, a Rússia informou que abrirá cinco corredores humanitários permitindo a passagem de civis, desde que registrados.