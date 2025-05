Putin e Maduro firmam acordo de parceria estratégica no Kremlin, marcando 80 anos de relações

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder venezuelano, Nicolás Maduro, assinaram nesta quarta-feira um Acordo de Parceria Estratégica e Cooperação ao final das negociações no Kremlin, por ocasião do 80º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países.

A cerimônia de assinatura, que contou com a presença de delegações dos governos de ambos os países, ocorreu no Salão Malachite do Kremlin.

Fortalecimento das Relações Russo-Venezuelanas

Trata-se de um documento que “consolida o alto nível alcançado pelas relações russo-venezuelanas e estabelece os princípios básicos e diretrizes para o desenvolvimento futuro da cooperação de longo prazo”, de acordo com a presidência russa.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu as conversas entre Putin e Maduro como “muito substanciais”, e disse que “abordaram todas as questões da agenda”, além de ter enfatizado que a cooperação com a Venezuela abrange uma ampla gama de setores, incluindo o energético.

Expectativas para o Comércio e Cooperação em Diversos Setores

No início da reunião com Maduro, Putin ressaltou que o volume de comércio entre Rússia e Venezuela (US$ 200 milhões) aumentou 64% em 2024 e destacou as “boas perspectivas” em muitos setores, como energia, transporte, logística, saúde e produtos farmacêuticos.

Por sua vez, o líder venezuelano, que participará das comemorações do 80º aniversário da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazista, declarou que “o povo russo e o povo soviético com seus heróis políticos e militares, com um sacrifício de 27 milhões de seres humanos, salvaram a Europa e salvaram a humanidade”.

Maduro também expressou sua confiança de que o acordo de parceria estratégica com Moscou permitirá “florescer” as relações entre Rússia, “hoje a principal potência da humanidade”, e Venezuela, “lutando no ideal de Simón Bolívar e Hugo Chávez”.

Histórico de Comemorações e Parcerias

Em 2015, o líder venezuelano já havia participado das comemorações da vitória soviética sobre o nazismo por ocasião de seu 70º aniversário.